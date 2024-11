Afrique: L'entreprise égyptienne Viridia Tech remporte le Mega Green Accelerator grâce à sa solution d'IA

TLDR

L'entreprise égyptienne Viridia Tech remporte le 2024 Mega Green Accelerator et un prix de 100 000 dollars pour sa plateforme d'efficacité des cultures pilotée par l'IA.

L'entreprise saoudienne Mirai Solar obtient la deuxième place avec un prix de 30 000 dollars pour son système d'ombrage à énergie solaire.

Mega Green Accelerator, lancé par PepsiCo et ses partenaires, soutient les startups dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'énergie propre et des défis de l'économie circulaire.

La société égyptienne Viridia Tech a remporté le 2024 Mega Green Accelerator, s'adjugeant le grand prix de 100 000 dollars lors d'une journée de démonstration organisée à Riyad.

En compétition avec sept autres startups du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, Viridia Tech a présenté sa plateforme basée sur l'IA conçue pour améliorer l'efficacité et la durabilité des cultures en fournissant aux agriculteurs des informations en temps réel et des prévisions de rendement précises. L'entreprise saoudienne Mirai Solar a remporté le deuxième prix, d'un montant de 30 000 dollars, pour son système d'ombrage fonctionnant à l'énergie solaire.

Lancé en 2023 par PepsiCo, SABIC, AstroLabs et d'autres partenaires, le Mega Green Accelerator soutient les startups qui s'attaquent aux défis de la sécurité alimentaire, de l'énergie propre et de l'économie circulaire. Pendant six mois, les participants sélectionnés ont bénéficié d'un mentorat, d'une formation et d'opportunités de réseautage visant à développer leurs entreprises et à attirer des investissements.

Points clés à retenir

Le succès du Mega Green Accelerator met en évidence l'investissement croissant dans l'innovation durable à travers la région MENA. Grâce à des initiatives de collaboration telles que MENA Innovates de PepsiCo, les startups bénéficient d'un accès direct aux leaders de l'industrie, ce qui permet d'aligner leurs technologies sur les objectifs de durabilité régionaux. Le lauréat du programme, Viridia Tech, illustre le rôle de l'IA dans l'agriculture, reflétant une évolution vers des solutions basées sur les données pour la sécurité alimentaire dans un contexte de défis climatiques. L'impact du programme va au-delà des prix, en favorisant un réseau qui accélère la croissance des innovateurs à travers les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et plus largement la région MENA.