Cameroun: Norfund prêt à soutenir les entreprises privées au pays

Le fonds d'investissement norvégien Norfund envisage d'étendre ses activités en Afrique en intégrant le Cameroun à ses nouvelles destinations d'investissement. Lors d'une rencontre à Douala le mercredi 30 octobre, Ellen Cathrine Rasmussen, vice-présidente exécutive de Norfund, a souligné que le Cameroun pourrait jouer un rôle stratégique pour le fonds en raison de sa position au coeur de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac). « Le Cameroun est un marché clé avec un environnement des affaires favorable, de nombreuses entreprises familiales établies et une jeunesse qualifiée grâce à un système éducatif de qualité », a-t-elle affirmé.

Présent dans plus de 30 pays, dont 16 en Afrique, Norfund cherche à renforcer sa présence en Afrique centrale en misant sur le Cameroun comme point d'ancrage. L'objectif est de soutenir des entreprises locales en leur offrant des capitaux à long terme, nécessaires pour les aider à se développer et à créer de l'emploi dans des secteurs vitaux comme l'agrobusiness, l'industrie et les énergies renouvelables. Pour Norfund, les jeunes entrepreneurs camerounais représentent une véritable opportunité, notamment grâce à leur énergie et leurs compétences, des qualités que le fonds estime primordiales pour la réussite.

Malgré l'engagement affiché, le fonds n'a pas encore révélé le montant exact de l'enveloppe d'investissement destinée au Cameroun. Toutefois, Ellen Cathrine Rasmussen a souligné l'importance pour les entreprises locales de prévoir une succession structurée et de former une relève capable d'assurer la continuité des affaires après le retrait éventuel de Norfund. « Nous sommes patients durant la période d'investissement, mais notre approche requiert des entreprises partenaires qu'elles aient une vision de long terme, notamment sur la question de la relève », a précisé la vice-présidente.

Fabrice Mpollo, Senior Investment Manager pour l'Afrique francophone et l'Afrique de l'Ouest, a, quant à lui, réaffirmé la volonté de Norfund de soutenir les entreprises camerounaises qui souhaitent franchir un palier de croissance. « Cet engagement marque notre intention de soutenir durablement les entreprises locales. Nous offrons bien plus que du financement ; nous apportons une valeur ajoutée dans la durée en mobilisant des capitaux stables et en favorisant l'expansion de secteurs clés », a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient dans un contexte où les besoins en financements pour l'agrobusiness, l'industrie et les énergies renouvelables sont croissants au Cameroun. Norfund se déclare « ouvert aux affaires avec les bons partenaires », et entend contribuer activement au développement économique de la région, en apportant son expertise et en mobilisant des capitaux de manière responsable et durable.