Afrique: Ligue 1 - Championnat national - 7e journée Au profit de l'EST et de l'ESZ

Ce duo a gagné pour se replacer au classement face à leurs adversaires qui se sont neutralisés. Belle réaction en bas du tableau d'EGSGafsa.

En allant gagner à Sousse (pour la énième fois depuis deux ans presque), l'EST a relancé le championnat et prouvé à ses concurrents que même quand elle n'est pas en forme et qu'elle enchaîne les revers, elle peut réagir au moment opportun.

L'Etoile a comme d'habitude servi l'EST indirectement en lui offrant les trois points qui la replacent en haut du classement. Les statistiques de leurs confrontations directes depuis deux saisons sont effrayantes : une série de victoires pour l'EST quels que soient le cadre et l'état de forme. Avec cette défaite, le championnat est relancé après les points perdus du CA, L'USM avant-hier, et aussi avec ce nul de l'OB, leader encore du championnat, à sfax.

Si on leur ajoute le ST qui a ramené un seul point de Ben Guerdane, on peut mesurer à quel point l'EST a conclu une bonne affaire après la journée d'hier. Néanmoins, seule l'ESZarzis a dérogé à cette règle parmi les clubs du haut du classement. Les Sudistes ont été braves pour grignoter trois points en or face au CAB, qui lui permettent de monter à la seconde place du classement à un point du leader béjaoua.

Après 7 journées jouées, on ne peut plus dire que l'ESzarzis qui revient en ligue 1, est un simple outsider. Au contraire, c'est une équipe qui a progressé et qui a des arguments solides pour jouer les premiers rôles, du moins après le quart du parcours du championnat. Un championnat qui se relance avec plusieurs équipes en haut du classement qui sont dans un intervalle de 5 points, c'est le fait marquant après la 7e journée.

En bas du tableau, l'Etoile s'est engouffrée allant de mal en pis avec une équipe édentée et sans griffes avec un mercato catastrophique opéré par des dirigeants ayant le statut d'ex-footballeurs et qui pensaient qu'embarquer des joueurs à bon marché mais sans la moindre qualité, pouvait les aider. L'Etoile avec 5 points n'a que deux points de plus que l'UST et EGSGafsa. Cette dernière a gagné son premier match pour accroître son compteur de points et rejoindre l'UST.