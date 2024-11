Tunisie: USBG - Fakhreddine Galbi s'en va

En dépit des cinq points engrangés lors des trois derniers matches et alors que l'équipe avait commencé à épouser une bonne courbe, un changement surprenant a été décidé à la tête du staff technique. Aussi bizarre qu'insensé.

Une victoire sur l'UST, un nul à Soliman où rares sont les équipes qui peuvent s'en sortir indemnes et un partage des points des plus valeureux avec un ST qui donne des frayeurs aux grosses cylindrées du championnat n'ont pas paru suffisants et assez convaincants pour maintenir le coach Fakhreddine Galbi aux commandes de l'USBG. Une décision qui a pris de court l'entraîneur qui a consenti les plus gros sacrifices pour constituer en un temps record un groupe. «A dix jours du coup d'envoi du championnat, il n'y avait pas d'équipe. J'ai commencé les entraînements avec 10 joueurs et trois seulement étaient sous contrat.

C'était une situation plus que délicate et aucun entraîneur qui se respecte n'aurait pris l'USBG dans un tel contexte. Les joueurs étrangers ont été engagés in extremis, après la levée de l'interdiction de recrutement. Même les joueurs locaux recrutés ne sont venus qu'au dernier moment, à court de préparation physique. C'est un vrai miracle si j'ai pu mettre sur pied un effectif de 30 joueurs dont bon nombre ont été piochés parmi les jeunes du club, à l'image de l'arrière central Iyed Touis qui n'a que 18 ans et que j'ai imposé comme titulaire.

Nous avons débuté, malgré toutes ces conditions défavorables, par un 2 à 2 contre le CA. Et comme un malheur ne vient jamais seul, nous avons perdu ce match sur le tapis vert et je peux vous l'assurer, nous avons pris, mes joueurs et moi, un sale coup au moral. Après, ce fut la chute libre avec trois défaites consécutives contre le CSS sur un score étriqué ( 0-1), l'OB (0-1 ) et l'USM ( 1-2) et zéro point en 4 matches. Un engrenage fatal dont nous sommes parvenus à nous sortir à partir du derby centre l'UST avec un succès suivi de deux points précieux devant l'ASS et le ST, samedi. Dommage que certains responsables n'ont pas su évaluer à juste titre cette progression et ont choisi le changement au mauvais moment». Il y avait dans le ton de Fakhreddine Galbi plus qu'un sentiment de frustration. Une colère bleue à peine voilée devant ce qu'il interprète comme « une ingratitude» à son égard.

La piste Nidhal Khiari comme successeur

Dès l'annonce de cette séparation, le nom de Nidhal Khiari était sur toutes les langues. Notamment les fans qui sont nostalgiques de beau travail qu'il a effectué à la tête de l'USBG.

«Il a fait de très bons résultats. La qualification au Play-Off et les victoires à l'extérieur ( deux fois sur le CA, une fois sur le CSS et l'USM sans omettre des succès faciles sur les équipes du milieu du tableau). Aujourd'hui, l'équipe peine à vaincre et à convaincre.

Elle a perdu sa flamme et son identité de jeu. Pourvu que Nidhal Khiari, qui connaît tous les rouages du club, accepte de revenir remettre de l'ordre dans la maison», argumentent ceux qui mènent farouchement campagne pour son retour au bercail». Même si, comme plan B, le nom de Hamadi Daou est aussi évoqué.

Ce qui est sûr, c'est que cette décision de limoger Galbi est précipitée et n'a pas été bien étudiée sous tous ses angles. On verra si elle portera ses fruits ou si elle aura, au contraire, des conséquences fâcheuses sur un groupe qui a commencé à se refaire une santé.