Tunisie: Hand - Préparatifs du sept national au Mondial du Danemark - Au Koweït pour affûter les armes

« Ce tournoi sera, je l'espère, mis à profit pour booster notre préparation», déclare l'entraîneur national, Mohamed Ali Sghir.

Après l'annulation, pour des raisons d'ordre organisationnel, de la deuxième édition du tournoi international «Kempa Cup» organisé par la FTHB, il fallait, dans une course contre la montre, absolument trouver un sparring-partner en ces jours placés sous le signe de «la semaine IHF», du nom de la Fédération internationale de handball qui a, depuis longtemps, décrété cette huitaine pour autoriser toutes les sélections du monde à compter sur leurs joueurs pros évoluant à l'étranger.

Une acrobatie par-ci, un envahissant coup de fil par-là et le tour est enfin joué : ce sera un saut au Koweït pour participer à un tournoi international aux côtés du Bahreïn, du Cap Vert et du pays organisateur. C'est quand même mieux que rien. « Inespéré», jubile même l'entraîneur national Mohamed Ali Sghir, visiblement ravi de cette solution de dernière minute qui a tout d'une aubaine. «Le pire, assure-t-il, aurait été de chômer en pleine semaine de l'IHF qui constitue, sans doute, une occasion idoine pour pouvoir enfin travailler avec nos pros et, par-là, booster le volume des préparatifs du Mondial.»

Retour et absences

A propos maintenant de nos pros qui forment, qu'on le veuille ou pas, l'épine dorsale de la sélection, ils seront neuf (sur les 18 partants) à aller poser leurs valises au Koweït.

%

Ce sont Ghali Ben Ghali (Qatar) Achref Merghli (Macédoine), Youssef Maâref (Arabie saoudite), Oussama Jaziri et Anouer Ben Abdallah (Koweït) et les quatre mousquetaires de l'Hexagone Yassine Ben Salem, Fraj Tekaya, Wael Chatti et Mehdi Harbaoui. A bien y voir, on constate le retour de Jaziri et Maâref qui n'ont plus remis les pieds en sélection depuis deux ans et «qui ont démontré, précise Sghir, un fulgurant regain de forme au cours des deux derniers mois». En revanche, deux puissants titulaires du Sept national sont aux abonnés absents.

Il s'agit des deux pros Oussama Hosni, retenu par des obligations familiales urgentes, et Yassine Belgaid, que le sélectionneur dit avoir préféré laisser se reposer afin d'offrir plus de temps de jeu aux autres keepers Harbaoui, Tekaya et surtout le revenant Mohamed Sfar. De toute façon, ce n'est que partie remise, puisque ce ne sont pas les stages et les tests qui manqueront dans les jours et semaines à venir pour donner sa chance à tout le monde, en puisant dans la liste élargie composée de 35 joueurs.

« La liste élargie, j'y compte beaucoup», indique Sghir qui affirme être en contact permanent avec tous ses poulains, tout en rappelant : «Dans toutes mes précédentes expériences à la tête des équipes nationales, ma conviction était, et le sera, de ne jamais juger un joueur selon sa renommée ou le club auquel il appartient.

Car, pour moi, les critères de forme, de sérieux et de discipline sont immuables et incontournables, quitte à déplaire à ceux qui en payent les frais. Non, je ne badine pas avec».

Signalons pour conclure qu'au tournoi du Koweït, le Sept national affrontera successivement le Bahreïn (ce mercredi), le Cap Vert (le vendredi ) et le Koweït (dimanche prochain) avant de rentrer dans la soirée à Tunis.