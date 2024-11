Tunisie: Le pays accueille l'exercice naval multilatéral « PHOENIX EXPRESS 24 » - 1.100 militaires et observateurs mobilisés

La Tunisie accueille, du 4 au 15 novembre, l'exercice naval multilatéral "PHOENIX EXPRESS 24", organisé en partenariat avec le Commandement des États-Unis pour l'Afrique ( United States Africa Command ou AFRICOM).

Cet événement mobilise environ 1.100 militaires et observateurs représentant 12 nations à savoir : l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Turquie, l'Italie, Malte, la Belgique, la Géorgie, les États-Unis et la Tunisie, pays hôte.

Cet exercice verra le déploiement de neuf navires militaires le long des côtes nord de la Tunisie. L'objectif principal est de renforcer la coopération et la coordination entre les forces navales participantes, tout en offrant un cadre de formation pour améliorer l'utilisation des systèmes, équipements et moyens maritimes. Cette initiative vise également à développer les compétences des participants en matière de lutte contre les activités illégales en mer, ainsi qu'à faire face aux différentes menaces et crimes organisés, notamment la contrebande et la traite des êtres humains, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité de la région méditerranéenne.

En parallèle, divers cours théoriques et ateliers pratiques seront proposés aux participants, couvrant des domaines tels que l'inspection et la visite des navires, les techniques de plongée, le renseignement maritime, la lutte contre les menaces biologiques et chimiques, ainsi que le soutien médical et les premiers secours. Ces activités viseront également à renforcer la compréhension des cadres légaux régissant les opérations maritimes, selon un communiqué rendu public par le ministère de la Défense nationale sur son site web officiel.