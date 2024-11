Afrique: Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté participe au Forum urbain mondial et aborde ses travaux

Le Caire — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté le général Abdel Fattah al-Burhan a participé lundi aux activités du Forum Urbain Mondial. C'était en réponse à une invitation du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Lequel bénéficie d'une large participation des chefs d'État et de gouvernement.

Le général al-Burhan a salué l'accueil de la République arabe d'Égypte pour le forum dans sa douzième édition, saluant le niveau de préparation et d'organisation des travaux de la conférence, dans son discours aux participants aux activités du Forum Urbain Mondial.

Son Excellence a souligné les réalisations successives obtenues par l'Égypte et son succès dans l'établissement d'une renaissance culturelle et développementale globale au cours d'une période très précise. Elle a été témoin de développements importants aux niveaux régional et international.

Al-Burhan a dit que nous avons suivi avec beaucoup de bonheur les réalisations successives de l'Égypte et sa réalisation d'une renaissance culturelle et développementale globale au cours d'une période très précise qui a été témoin d'évolutions importantes aux niveaux régional et international, et de sa capacité à transformer les défis en opportunités et en catalyseurs. ceci a été réalisé à la lumière de la présence de la volonté et de la présence d'un leadership conscient et conscient des exigences de la scène.

%

SE. Al-Burhan a exprimé sa gratitude pour les efforts et les initiatives du Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains, visant à renforcer nos efforts nationaux, notamment en ce qui concerne la poursuite de stratégies d'urbanisation durable, et à soutenir la mise en place de programmes cohérents pour faire face aux tendances de l'urbanisation, en promouvant et renforcer les stratégies de planification régionale urbaine pour mettre en oeuvre les objectifs de développement durable.

Le président du CTS a indiqué que le peuple soudanais est confronté à une guerre qui vise son existence, son État, sa civilisation, ses infrastructures et ses acquis, qui ont toujours été au service des frères du Soudan et constituent un pont pour la coopération, la communication, la construction et la transfert et échange d'avantages, par la milice terroriste Rapid Support, ces groupes qui ont utilisé des mercenaires étrangers pour prendre le pouvoir, saper la période de transition et s'emparer des biens publics et privés, ils ont commis des pratiques qui n'avaient rien à voir avec le peuple soudanais, comme. comme le meurtre, le viol, le vol et le pillage, qui constituent des crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique et un génocide.

Cependant, le peuple soudanais et ses forces armées sont déterminés à préserver l'État et ses institutions et à faire échouer ce plan, dans l'attente d'une action active. rôle de divers pays frères. L'ami, les acteurs et les spécialistes dans le processus de réhabilitation du secteur urbain qui a été affecté par le ciblage systématique des milices soutenues par les puissances régionales et internationales, et qui travaillent à préparer la phase de reconstruction des secteurs de la région. L'État soudanais dans la phase d'après-guerre, qui commencera bientôt, si Dieu le veut.

Nous sommes convaincus que ce forum produira des recommandations claires sur les questions de logement et de développement durable. Des recommandations efficaces qui contribuent à remédier aux déséquilibres dont souffre le système international, qui ont considérablement retardé le processus de progrès collectif dans le dossier du développement durable.

Espérant que les recommandations du forum soutiendront le peuple soudanais dans son aspiration à reconstruire son pays et à apporter un véritable développement qui relèvera la région et attirera des amis et des partenaires.