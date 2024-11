Soudan: Le Ministre de la Justice confirme le souci de l'armée de veiller au respect des Droits de l'Homme

Port-Soudan — Le ministre de la Justice, Muawiyah Osman Muhammad Khair, a confirmé que les forces armées sont pleinement soucieuses de confirmer le respect des droits de l'homme, indiquant qu'elles s'acquittent de leur devoir constitutionnel et légal de protéger la sécurité du pays et de combattre l'insurrection.

Le ministre de la Justice a déclaré lundi lors d'un atelier sur l'engagement des forces armées envers le Droit International Humanitaire dans la salle du complexe ministériel à Port-Soudan, que les forces armées exercent leur mandat stipulé dans la loi sur les forces armées, stipulé dans l'article 3 commun des Conventions de Genève de 1994 et du Deuxième Protocole Additionnel pour la protection des victimes des conflits armés non internationaux pour défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale par tous les moyens légitimes.

Le ministre de la Justice a ajouté que la communauté internationale doit respecter la souveraineté de l'État, sur son territoire et son intégrité régionale et ne pas s'immiscer dans ses affaires intérieures, ainsi que sa responsabilité de maintenir l'ordre et la loi, car il s'agit d'une question purement interne qui concerne l'État conformément à ce qui est dit dans le Deuxième Protocole des Conventions de Genève.

Il a souligné que le mécanisme national des droits de l'homme continuera de confirmer dans les forums internationaux et régionaux que les forces armées sont l'institution militaire nationale de l'État.

Il a souligné la volonté du Soudan de coopérer et d'échanger ses expériences avec les partenaires régionaux et internationaux afin de renforcer la culture des droits de l'homme afin de garantir que les normes internationales prévalent, de réaliser les principes de procès équitable , de responsabilité et de garantir l'absence d'impunité.