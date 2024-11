Soudan: Hatem Al-Sir - La visite d'al-Burhan au Caire est une étape historique vers la coopération stratégique entre le pays et l'Égypte

Le Caire — M. Hatem Al-Sir Ali, conseiller du chef du Parti Unioniste Démocratique et ancien candidat à la présidentielle au Soudan, a salué la visite du général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil Transitoire de Souveraineté, en Égypte.

Dans une déclaration à l'agence de presse soudanaise, il a déclaré que la rencontre du président al-Burhan avec le président Abdel Fattah al-Sisi intervient cette fois à un moment historique et précis, reflétant le haut niveau de coordination et la volonté politique commune entre le Soudan et l'Égypte, en afin de relever les défis actuels et de renforcer la stabilité régionale.

Al-Sir a ajouté que cette visite est porteuse de nouvelles importantes pour les peuples des deux pays, d'une manière qui sert le progrès, la paix, la prospérité commune et la tendance à la coopération stratégique entre le Soudan et l'Égypte.

Le conseiller d'Al-Mirghani a souligné que les Soudanais résidant en Égypte attendent avec impatience que la rencontre entre les présidents égyptien et soudanais soit le point de départ d'un changement qualitatif majeur dans l'élargissement des domaines de coopération commune et l'unification des visions sur les questions importantes dans l'attente de la réunion des dirigeants des deux pays qui débouchera sur davantage de facilités et de libertés au profit des citoyens soudanais, en particulier dans les domaines de la résidence, du mouvement, du traitement, de l'éducation et du travail.

Le conseiller du président du Parti Fédéral Originel a salué la position ferme de l'Égypte aux côtés du Soudan dans les circonstances les plus sombres, soulignant que la relation entre les deux peuples est une relation profondément enracinée et inextricable, et que les intérêts communs et les défis communs nécessitent une solidarité et une solidarité plus continues coopération entre les deux pays frères.