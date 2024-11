Soudan: L'atelier sur l'engagement des forces armées envers le droit international humanitaire conclut ses travaux

Port-Soudan — L'atelier sur l'engagement des forces armées envers le Droit International Humanitaire a conclu ses activités en présence d'un certain nombre d'attachés militaires de pays frères et amis accrédités au Soudan et avec la participation de représentants d'organisations nationales et étrangères. et des conseils liés aux droits de l'homme et au droit international.

Le ministre de la Défense, le lit-Gén Yassin Ibrahim Yassin, a reçu les recommandations de l'atelier, soulignant son intérêt pour elles et les considérant comme une avancée majeure vers le renforcement des capacités des forces armées dans le domaine des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Au cours de l'atelier, qui s'est tenu lundi au Complexe des Ministères à Port-Soudan, trois documents de travail ont été discutés, qui ont fait l'objet de discussions et de délibérations approfondies, dont les résultats ont donné lieu à des recommandations qui ont été convenues en vue de leur soumission aux dirigeants de l'État.

Un document juridique a été présenté sur les droits de l'homme et les lois internationales, la position du Soudan à leur égard et l'étendue de son engagement à leur égard, ainsi qu'un document spécialisé intitulé (Coordination conjointe avec les forces armées pour protéger les femmes et les enfants). Et le troisième sur : (Le rôle des forces armées dans la promotion du droit international humanitaire et des droits de l'homme).

L'atelier a bénéficié d'une large participation d'experts et de spécialistes dans le domaine des droits de l'homme, notamment des universitaires, des militaires et des organisations de la société civile.