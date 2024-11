Afrique: Visite non annoncée du ministre de l'Agriculture au complexe agricole d'Enfidha

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Azeddine Ben Cheikh, a effectué, une visite non annoncée au complexe agricole d'Enfidha, dans le gouvernorat de Sousse. Cette initiative visait à évaluer de manière directe et sans préavis l'état des lieux et les opérations menées par le Commissariat régional au développement agricole.

Lors de sa visite, le ministre a pu prendre connaissance des diverses activités menées au sein du complexe ainsi que des défis techniques et logistiques auxquels sont confrontés les exploitants.

Dans un communiqué rendu public lundi sur sa page officielle, le ministère indique que Ben Cheikh a d'abord inspecté l'usine de production de fourrage concentré, une infrastructure clé pour l'alimentation animale dans la région. Il s'est ensuite rendu au centre d'élevage de veaux, où il a vérifié le fonctionnement du site et s'est assuré de la bonne santé du troupeau.

La tournée s'est poursuivie au complexe d'élevage de volailles, suivi d'une inspection de l'abattoir, deux maillons essentiels de la chaîne de production animale.

À l'issue de sa visite, le ministre a adressé plusieurs recommandations aux gestionnaires du complexe. Il a insisté sur la nécessité d'une meilleure gestion des ressources humaines et logistiques afin d'optimiser les opérations. Ben Cheikh a aussi souligné l'importance de mettre en place des plans scientifiques qui s'alignent sur la nature et les objectifs du complexe ainsi que sur les orientations stratégiques du ministère.

Le ministre a également mis en exergue la nécessité d'améliorer les taux de production tout en maîtrisant les coûts, exhortant les responsables à adopter des techniques plus avancées pour l'élevage des bovins et des volailles.

Cette visite, placée sous le signe de la transparence et de l'évaluation proactive, réaffirme l'engagement du ministère à promouvoir l'efficience des infrastructures agricoles et à encourager les bonnes pratiques en matière d'élevage et de production.