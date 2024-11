Burkina Faso: Le Président Ibrahim Traoré appelle à une gouvernance rigoureuse et à l'unité nationale face aux défis

Lors de la cérémonie de montée des couleurs ce lundi 4 novembre 2024, le Président du Faso, Capitaine Ibrahim Traoré, a livré un message fort, abordant les récents succès et les défis persistants du Burkina Faso. S'exprimant depuis la Présidence, il a salué les succès des forces armées sur le terrain durant le mois d'octobre, avec des avancées importantes contre le terrorisme. Il a également félicité les Forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur rôle dans la sécurisation des récents événements nationaux, notamment le SIAO et le Tour du Faso, qui se sont déroulés sans incidents majeurs.

Le Président Traoré a ensuite abordé la question de la gestion des finances publiques, en soulignant la nécessité de rationnaliser les dépenses de fonctionnement. Il a noté que les dépenses de l'État absorbent une part importante du budget, au détriment des investissements en infrastructures essentielles. Pour corriger cette situation, des mesures de contrôle strictes ont été mises en place, obligeant chaque responsable à justifier les dépenses engagées.

Dans son discours, le chef de l'État a dénoncé des cas de détournements de fonds, impliquant notamment le ministère de l'Action humanitaire, où plusieurs milliards destinés aux populations vulnérables auraient été détournés. Les responsables présumés de ces actes de corruption sont actuellement sous enquête, et certains sont déjà en détention.

Par ailleurs, le Président a abordé une affaire impliquant des mécaniciens de la compagnie aérienne nationale qui ont démissionné à la suite de demandes salariales considérées comme excessives. Il a qualifié cette situation de sabotage et a souligné que les responsables seraient tenus de reprendre leurs postes pour assurer la continuité du service.

Pour conclure son discours, le Capitaine a lancé un appel à tous les Burkinabè pour intensifier leurs efforts au service de la nation, rappelant que la période de sensibilisation est révolue et qu'il est temps d'agir avec rigueur. Il a encouragé les citoyens à rester unis face aux défis à venir et à dénoncer toute forme de corruption pour garantir un Burkina Faso plus juste et prospère.