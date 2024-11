Tunisie: Forum DSI 2024 - Dix ans de transformation numérique en Afrique

Pour 2024, le Forum DSI met à l'honneur le Niger, offrant ainsi un coup de projecteur sur les innovations et les avancées technologiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Forum DSI 2024 accueillera des conférenciers de renom, parmi lesquels Idriss Aberkane, expert à l'Association progrès du management.

À l'aube de sa dixième édition, le Forum international des DSI, qui se tiendra du 7 au 9 novembre 2024, est bien plus qu'une simple conférence, c'est le rendez-vous incontournable des Directions des Systèmes d'Information. C'est un symbole de la dynamique transformation numérique qui anime les entreprises africaines depuis une décennie.

Organisé par l'association IFN et le « Club DSI Tunisie », cet événement rassemble des décideurs IT de tout le continent autour du thème cette année : « 10 Years of Transformation : What Next?» (Dix ans de transformation, et après ?). Avec un programme conçu pour rétrospectivement évaluer et anticiper l'avenir du numérique, cette édition promet de transformer les échanges en inspirations pour l'Afrique de demain.

Un rendez-vous stratégique

Depuis sa création en 2014, le Forum DSI s'est imposé comme un rendez-vous stratégique, réunissant les acteurs du numérique autour de thématiques d'actualité pour l'écosystème digital africain. Au fil des ans, chaque édition a exploré les sujets clés qui façonnent le secteur, de la cybersécurité à l'intelligence artificielle, en passant par les infrastructures cloud et les avancées en matière d'infrastructure. Cette dixième édition marque ainsi un tournant, offrant aux participants une occasion unique de dresser le bilan de cette transformation numérique et de se projeter dans la prochaine décennie.

Cette année, le Forum met en avant des initiatives novatrices, avec en tête le « DSI Talk ». Ce nouvel espace se veut un lieu de partage d'expériences à la fois fructueuses et formatrices, où les responsables IT pourront analyser leurs succès, mais aussi tirer des leçons de projets plus complexes. En parallèle, « DSI Junior » accueillera les jeunes diplômés pour présenter leurs travaux de fin d'études, apportant ainsi une vision fraîche et inspirée de la transformation digitale.

Autre temps fort, la session « DSI Kids », dédiée aux jeunes talents, invitera des membres de clubs robotiques à démontrer leurs compétences et projets. Cet échange intergénérationnel, des futurs dirigeants IT aux plus jeunes innovateurs, reflète l'engagement du Forum à cultiver une culture numérique.

Pour 2024, le Forum DSI met à l'honneur le Niger, offrant ainsi un coup de projecteur sur les innovations et les avancées technologiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Une initiative qui vise à renforcer la collaboration entre les acteurs du secteur IT africain tout en valorisant le potentiel technologique du Niger. En outre, le baromètre de maturité digitale en Afrique, un incontournable de l'événement, présentera pour la quatrième fois un état des lieux des transformations numériques sur le continent, contribuant à une meilleure compréhension de l'évolution digitale africaine.

Des conférenciers de renom

Le Forum DSI 2024 accueillera des conférenciers de renom, parmi lesquels Idriss Aberkane, expert à l'Association progrès du management, et Nour Bouakline, CEO de Point Digital. Seront également présents Clément Domingo, gentil hacker et conférencier connu sous le nom de « SaxX », Badreddine Ouali, CEO de Vermeg, Kamel Rezgui, enseignant-chercheur à l'École supérieure des communications de Tunis, Jérôme Ribeiro, président-fondateur de Human AI, Slim Tlatli, ancien ministre de l'Emploi de la République tunisienne, et Nadia Yaich, CEO de BFC International and Academy.

Des panélistes de haut niveau participeront également aux discussions, notamment Hakim Ben Hammouda, ancien ministre de l'Économie et des Finances de la République tunisienne, Noomane Fehri, ancien ministre des TIC de la République tunisienne, Abdou Mani, ancien ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique de la République du Niger, et Hassani Oumouri Mmadi, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique des Comores.