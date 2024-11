Tunisie: Véritable légende vivante - Abderrazak Chéraït n'est plus

La nouvelle est tombée hier au milieu de la journée : Abderrazak Chéraït nous a quittés. Véritable légende vivante, cette figure emblématique qui a vu le jour et grandi du côté de Bab el-Assel, à Tunis, était originaire du Jérid à la renaissance duquel il a largement contribué, mobilisant toutes ses ressources personnelles sur les plans matériel et relationnel pour redonner à cette région son rang et sa visibilité dans le pays et au-delà.

Ses diverses réalisations dans sa ville d'origine, Tozeur, en tant qu'entrepreneur et maire, puis en tant que député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), ont concouru à faire de la région un fort pôle d'attraction, notamment sur le plan touristique, et à y dynamiser les initiatives créatrices de richesses et d'emplois.

Parallèlement à la restauration de l'image du Jérid que le temps et la coupable négligence avaient considérablement jaunie, Abderrazak Chéraït a considérablement contribué à restaurer la mémoire locale et nationale en agissant par le biais du patrimoine ainsi que par l'action culturelle sous toutes ses formes.

Aujourd'hui, nous allons conduire Abderrazak à sa dernière demeure. Mais ses oeuvres et les retombées de ses actions perpétueront son souvenir à jamais.