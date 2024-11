Madagascar: Plateforme STAT SANOI - Un nouvel outil pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle

La disponibilité des données fiables devrait améliorer les décisions prises pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, selon le projet SANOI. Celui-ci lancera une plateforme de données, le 8 novembre prochain au Novotel Alarobia.

Le lancement en avant-première de la plateforme STAT SANOI pour Madagascar se fera cette semaine. Selon ses promoteurs, il s'agit d'un nouvel outil numérique destiné à soutenir la prise de décision en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle et agricole. Développée dans le cadre du projet SANOI et sous l'impulsion de la Commission de l'Océan Indien (COI), cette initiative vise à répondre à des défis croissants auxquels les pays insulaires de l'Océan Indien font face. A noter que les États membres de la COI, à l'instar de Madagascar, se heurtent à des problématiques complexes dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Leurs systèmes alimentaires, fortement dépendants des importations en provenance d'Amérique Latine, d'Asie et d'Europe, subissent l'influence de crises extérieures, comme celle de l'Ukraine, tout en étant vulnérables aux chocs climatiques et géopolitiques. Pour répondre à cette situation, il devient essentiel de réduire la dépendance aux importations en promouvant la production agricole locale et en facilitant le commerce entre les îles, selon le projet SANOI. Cette démarche requiert la collaboration active des acteurs publics, privés, de la société civile et des partenaires techniques, unissant leurs efforts pour améliorer les systèmes d'information et de partage de données.

Le projet STAT SANOI prévoit de déployer quatre plateformes nationales et une plateforme régionale afin de centraliser et de diffuser des données cruciales sur l'agriculture et la nutrition. Madagascar et Maurice seront les premiers pays à bénéficier de ces plateformes, suivis des Seychelles et des Comores début 2025. Pour soutenir cette transformation, des Task Forces nationales ont été constituées dans chaque pays afin d'accompagner le développement des plateformes et d'identifier les informations à publier. À terme, une Task Force régionale supervisera la coordination des actions et garantira la continuité du projet après sa clôture.

Le lancement de la plateforme STAT SANOI à Madagascar marquera également le début d'une série d'ateliers de renforcement des capacités, destinés à former les gestionnaires et utilisateurs des plateformes à travers une approche collaborative. Ces formations visent à préparer les équipes à la maintenance des outils, tout en sensibilisant un large public aux applications de ces données pour analyser les enjeux alimentaires et nutritionnels. À travers cette plateforme, Madagascar et les pays voisins espèrent ainsi améliorer la résilience de leurs systèmes alimentaires face aux défis mondiaux.