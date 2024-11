Madagascar: Orange - Lancement de nouvelles offres Internet pour démocratiser l'accès au très haut débit

La concurrence entre les fournisseurs d'accès Internet bat son plein. Hier, Orange Madagascar a mis en avant de nouvelles offres Wifiber présentant certains avantages pour les consommateurs.

La rude concurrence entre les fournisseurs d'accès Internet profite grandement aux consommateurs. Hier, Orange Madagascar a présenté, lors d'une conférence de presse organisée à l'Orange Digital Center (ODC) de Soarano, une série de nouvelles offres et des améliorations sur ses services Internet. Le directeur général Frédéric Debord a détaillé ces évolutions qui visent à faciliter davantage l'accès à Internet pour les Malgaches, tout en offrant une flexibilité accrue dans le choix des abonnements.

Parmi les nouveautés, Orange propose désormais les offres Wifiber Go+, Discovery et Prime sans engagement. Cette décision marque un tournant pour l'opérateur, en supprimant l'obligation d'un contrat de longue durée et en permettant aux utilisateurs de gérer leurs besoins en connexion Internet sans contrainte. Les clients peuvent ainsi accéder au réseau sans devoir s'engager sur plusieurs mois, une approche qui rend ces services plus accessibles.

Nouveauté

Cependant, Orange Madagascar a présenté, dans la même foulée, l'offre Wifiber Go, qui est une solution d'abonnement de 24 mois proposant 100 Go de données pour 49 000 ariary par mois, ou encore un engagement de 12 mois pour un prix plus élevé. Cette offre s'adresse aux utilisateurs en quête d'une solution économique sur le long terme, répondant aux besoins variés de consommation de données. Par ailleurs, Orange a augmenté de manière significative les volumes de données sur plusieurs de ses offres.

%

« Le Wifiber Go+ passe ainsi de 150 Go à 250 Go, le Wifiber Discovery de 300 Go à 500 Go, et le Wifiber Prime de 500 Go à 900 Go. Ces ajustements permettent aux utilisateurs de profiter de volumes boostés, adaptés aux usages croissants de l'internet haut débit, tout en continuant à bénéficier d'un service de qualité », a expliqué le DG d'Orange Madagascar. En parallèle, Freefiber, déjà disponible sans engagement, voit également des modifications. La formule à 50 Go, précédemment valable pour 15 jours, est désormais valable pendant 30 jours, avec un tarif ajusté, selon les informations.

Couverture

Durant cette rencontre avec les médias, Orange Madagascar a également soutenu la qualité de son réseau Internet, qui couvre près de 85 % du territoire et environ 90 % de la population malgache. Grâce à son service Plug & Play, le Wifiber ne nécessite pas d'attente pour l'installation ; il est immédiatement fonctionnel, selon ses promoteurs.Contrairement à certaines pratiques du marché, Orange Madagascar met en avant la liberté laissée aux clients dans le choix des offres, sans les forcer à migrer vers une formule supérieure après un dépassement de quota. Les clients peuvent ainsi mieux gérer leur consommation, tout en ayant accès à des offres plus adaptées à leurs besoins et sans engagement contraignant.