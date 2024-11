Madagascar: Secteur de l'automobile - Les pièces détachées de contrefaçon inondent le marché

C'est une évidence, la qualité des pièces détachées utilisées est un élément déterminant du budget d'entretien du parc automobile des entreprises et autres organismes publics ou privés, et même des voitures des particuliers.

Malheureusement, à Madagascar, la règle est pour le moment le recours à des pièces détachées de contrefaçon ou de copie et exceptionnellement l'utilisation des pièces détachées d'origine constructeur.

Impacts dommageables

Mais l'ennui c'est que généralement, les pièces détachées d'origine se font rares sur le marché. Et si elles sont disponibles, leurs prix sont bien souvent hors de portée des propriétaires de voitures. Raison pour laquelle les garagistes de quartier qui pullulent dans les quatre coins de la ville, sont pratiquement tous devenus des habitués des magasins classiques de pièces détachées proposant de la contrefaçon.

« Le marché est inondé de pièces de contrefaçon qui ne sont que de vulgaires copies dont l'apparence seule correspond aux pièces authentiques tandis que la technologie et la qualité des matières utilisées en sont complètement éloignées », témoigne un garagiste, en ajoutant que « les clients sont pourtant obligés de les utiliser en raison de leurs prix qui sont plus ou moins abordables ». Mais les véhicules réparés sont très dommageables dans la mesure où les pièces détachées de copie ne durent pas longtemps. Cette mauvaise qualité des pièces de contrefaçon est, par ailleurs, à l'origine du phénomène de l'adaptation, une pratique ingénieuse des petits artisans qui arrivent par exemple à confectionner des silentblocs à partir de vœux pneumatiques. Là encore, la qualité n'est bien évidemment pas au rendez-vous et les risques d'accident sont multiples.

D'origine constructeurs

En somme, les pièces détachées de contrefaçon inondent actuellement le marché. Et leurs impacts sont fâcheux, notamment pour les entreprises ou les organismes disposant d'un parc automobile important. Et ce, pour la bonne et simple raison que les voitures réparées avec ces pièces de copie retombent très vite en panne. Avec ce que cela suppose, bien évidemment de charges d'entretien supplémentaires pour les parcs automobile qui ne sont pas issus d'un concessionnaire.

Mais il y a évidemment quelques exceptions représentées par des distributeurs qui proposent encore des pièces détachées d'origine constructeurs de différentes marques. C'est le cas notamment d'Autoparts Madagascar, un distributeur récemment arrivé sur le marché. Grâce à un partenariat avec des centrales d'achat européennes et d'équipementiers automobiles de renom, ce distributeur est l'un des rares à proposer des pièces d'origine de qualité, assorties de garantie.