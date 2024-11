Madagascar: Laboratoire d'Innovation Sociale - Pour la formation professionnelle des mères célibataires

Près de 30% des jeunes filles malgaches, âgées de 15 à 19 ans, subissent des grossesses précoces. Leur faible niveau d'instruction complique leur accès à l'emploi ou à l'entrepreneuriat avantageux. En outre, la stigmatisation sociale des jeunes mères célibataires les marginalise davantage, sans soutien psychologique, accentuant leurs difficultés à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants.

Les LABIS ou « Laboratoire d'Innovation Sociale » ont pour objectif l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes mères célibataires déscolarisées dans trois arrondissements de la Capitale. Le Groupe Filatex déploie tous ses efforts pour soutenir ces jeunes, qui sont l'avenir du pays. C'est pourquoi, outre les subventions sur les projets professionnels et citoyens, et le diagnostic participatif et cartographie des intervenants, son financement couvre également la réhabilitation du LABIS d'Antetezanafovoany du 1er arrondissement, qui a été inauguré jeudi dernier.

Le coût total de ce tiers-lieu numérique s'élève à 98 894 179, 53 Ariary. Ainsi, deux autres LABIS sont en cours de construction à Ampandrana Atsinanana et à Namontana. En effet, les LABIS ont été mis en place dans le cadre du projet Sandratra, cofinancé par l'Agence Française de Développement, le groupe Filatex et l'Oréal. Lors de son discours, Tanteraka Rakotoarisoa, Directeur RSE du Groupe Filatex a noté que :

%

« Le programme Sandratra visant la réinsertion socioprofessionnelle de 900 jeunes mères célibataires déscolarisées répond parfaitement à notre vision. Chaque être humain a droit à une seconde chance et peut, à son niveau respectif, contribuer au développement de notre pays. En donnant à ces jeunes mères l'opportunité d'apprendre et de faire valoir leurs acquis à l'issue de leur formation, nous réduisons en partie le taux de personnes vivant dans la pauvreté ». Ces laboratoires sont équipés de grandes salles modulables avec une bibliothèque, une salle de conférence et d'événements, des salles d'écoute pour l'accompagnement psychosocial des habitants des quartiers, ainsi que de plusieurs ateliers modulables pour que chacun puisse se perfectionner selon ses compétences: médiathèque, coiffure, couture, cuisine et arts plastiques.