Cameroun: Le sud tout entier appelle Paul Biya à être candidat à l'élection présidentielle de 2025

Le Ministre des Enseignements Supérieurs et par ailleurs cadre du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), Jacques Fame Ndongo, a donné le ton samedi dernier lors de la projection du film documentaire « Paul Biya, Un grand homme d'État au Destin prodigieux » qui a eu lieu au stade municipal de Nko'ovos, dans la ville d'Ebolowa.

Cette projection a connu la présence remarquable du Ministre de la Culture, Dr Pierre Ismael Bidoung Mkpatt, du Ministre des Finances, Louis Paul Motaze, du Ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, ainsi que des autorités religieuses, traditionnelles, et des sous-préfets et maires.

Au-delà du film, tous et toutes se sont réunis avec un objectif commun : exprimer leur soutien indéfectible au Président de la République, Paul Biya, en vue des prochaines échéances présidentielles. Les cris de joie ont retenti lorsque le Ministre Jacques Fame Ndongo a déclaré que « le Sud tout entier appelle Paul Biya à être candidat ». Pour le chancelier des ordres académiques, « cet appel est conforme à l'article 27 alinéa 3 des statuts du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, et dans tous les exécutifs régionaux et municipaux », a-t-il affirmé.

En outre, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, Jacques Fame Ndongo, a profité de l'occasion pour mobiliser les troupes déjà nombreuses, en les assurant de la victoire : « Que ceux qui ont peur restent dans la torpeur. Mais nous, comme disait Victor Hugo, sommes une force qui va vers la victoire, le succès, mais surtout, qui va vers la vision politique de Paul Biya ».

Pour l'heure, le Chef de l'État, S.E. Paul Biya, ne s'est pas encore officiellement exprimé sur la question de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025.