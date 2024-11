Maroc: Laâyoune - Inauguration de l'Institut spécialisé des ARTs traditionnels

Laâyoune — Le Secrétaire d'État auprès de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, a procédé, dimanche à Laâyoune, à l'inauguration de l'Institut spécialisé des arts traditionnels.

La cérémonie d'inauguration de cet Institut, qui s'est déroulée en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, des élus, et des chefs des services extérieurs, s'inscrit dans le sillage de la célébration du 49e anniversaire de la Marche Verte.

Construit sur une superficie de 2.800 m², cet Institut a été réalisé par le Conseil de la région, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, pour un coût global de 24,8 millions de dirhams (MDH), dont 11,8 MDH dédiés à l'équipement.

Cet Institut de formation qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement intégré de la région Laâyoune-Sakia El Hamra (Axe artisanat et économie sociale), dispense une formation dans deux composantes principales, à savoir l'artisanat d'art et de production (Couture, maroquinerie, orfèvrerie) et l'artisanat de service (menuiserie d'art, électricité des bâtiments et plomberie).

Il comprend notamment une salle multimédia, une bibliothèque, une salle de formateurs, une salle de réunion et des ateliers pratiques et des classes de cours, en plus d'une salle de séminaire. La durée des études est de deux ans sanctionnés par l'obtention du diplôme de Technicien ou du diplôme en Qualification.

Dans une déclaration à la presse, M. Essaadi, a indiqué que l'Institut spécialisé des arts traditionnels est appelé à jouer un rôle prépondérant dans la formation et la mise à niveau des ressources humaines, précisant que 500 jeunes et femmes de la région vont en bénéficier.

Le responsable gouvernemental a également fait savoir que ce projet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, a pour but de sauvegarder les métiers d'arts traditionnels et de developper le secteur de l'artisanat, en particulier dans les régions Sud du Royaume.

Par ailleurs, il a noté que l'organisation de tels Salons régionaux d'artisanat constituent une opportunité pour les artisans en provenance des différentes régions du Royaume de commercialiser leurs produits et d'améliorer leurs revenus, mettant l'accent sur les efforts consentis par le département de tutelle et les différents acteurs territoriaux en terme d'appui et de développement des métiers d'artisanat à spécificités locales.

Par ailleurs, M. Essaadi et la délégation l'accompagnant ont donné le coup d'envoi au Salon régional de l'artisanat, visant à créer une dynamique permettant de renforcer le secteur et de faire connaître les efforts consentis par les professionnels pour développer leurs produits.

Organisée par la Chambre d'artisanat de Laâyoune-Sakia El Hamra, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire et la commune de Laâyoune, cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 7 novembre, rassemble plus de 50 exposants représentant les coopératives et artisans issus des quatre provinces de la région, ainsi que d'autres régions du Royaume.

A cette occasion, ils ont délivré des attestations de formation et d'outils techniques au profit d'une vingtaine d'artisans de la région dans le domaine de l'orfèvrerie, ayant bénéficié du programme de formation, de soutien et d'accompagnement initié par la Chambre régionale d'artisanat, en coordination avec la Direction régionale de l'Artisanat et de l'Economie sociale et Solidaire.

En outre, M. Essaadi et la délégation l'accompagnant se sont rendus au complexe d'artisanat de Laâyoune où deux projets relatifs à la couture traditionnelle y sont implantés, à savoir "Dar Nassij" et "Dar Derraâa", qui emploient respectivement 40 et 50 lauréats issus des centres de formation par apprentissage.

Mis en place par la Direction régionale de l'artisanat, avec le concours de plusieurs partenaires, "Dar Nassij" se distingue par l'union de quatre coopératives qui ont choisi de collaborer pour partager leurs expériences, augmenter la productivité et améliorer leur compétitivité aux niveaux régional et national.

Concernant le projet "Dar Derraâa" à Laâyoune, porté par la coopérative "Al Jil El Jadid" de couture, il a pour objectif de promouvoir et de préserver la pérennité de cet habit traditionnel, de doter la ville de Laâyoune d'une unité modèle de confection et d'améliorer les techniques de production et les conditions de travail des artisans.