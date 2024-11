Soudan: Le président du Conseil de souveraineté approuve la révocation et la nomination de quatre ministres

Port Soudan — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté, le général (EMM) Abdel Fattah al-Burhan, a publié quatre décisions approuvant les décisions du Conseil des ministres de transition, mettant fin à la mission des ministres des Affaires étrangères, de la Culture, de l'Information, du Commerce, des Affaires religieuses et des Dotations. .

Selon la première décision, les fonctions de ministre des Affaires étrangères de l'ambassadeur Hussein Awad Ali Muhammad ont pris fin. Approuvant l'affectation de l'ambassadeur Ali Youssef Ahmed Al-Sharif aux fonctions de ministre des Affaires étrangères, et conformément à la deuxième décision, l'affectation du Dr Graham Abdel Gader aux fonctions de ministre de la Culture et de l'Information a été résiliée.

Le troisième était d'approuver l'affectation de Khaled Ali Al-Aysar aux fonctions de ministre de la Culture et de l'Information, le troisième d'approuver la décision du Conseil des ministres de transition, attribuant Omar Ahmed Muhammad aux fonctions de ministre du Commerce et de l'Approvisionnement, et le quatrième pour mettre fin à l'affectation du M. Osama Hassan. aux fonctions de ministre des Affaires religieuses et des Dotations, et pour approuver l'affectation d'Omar Bakhit aux fonctions de ministre des Affaires religieuses et des Dotations.

Les décisions rendues par le président du Conseil Transitoire de Souveraineté ont ordonné au ministère des Affaires du Cabinet et aux autorités concernées de mettre en oeuvre les décisions.