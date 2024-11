Soudan: Le gouvernement renouvelle son plein engagement envers les principes éthiques et juridiques régissant l'action humanitaire

Port-Soudan — Le gouvernement du Soudan a renouvelé son plein engagement envers les principes éthiques et juridiques qui régissent le travail humanitaire sans politisation. C'était souligné lors du dialogue initié par le gouvernement soudanais avec le SPLM-Secteur Nord pour parvenir à un accord sur l'ouverture de couloirs pour l'acheminement de l'aide à travers trois voies pour obtenir de la nourriture et des médicaments, et à la lumière des résultats du sommet organisé par le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté, Son Excellence le général (EMM) Abdel Fattah et Son Excellence le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, en septembre dernier dans la capitale du Soudan du Sud, Juba.

Les deux présidents ont discuté de la coopération entre les deux pays frères pour acheminer l'aide humanitaire aux citoyens de l'État du Sud-Kordofan, de la ville de Kadugli et de la région de Jolad, en coopération entre le ministère des Affaires humanitaires de l'État du Soudan du Sud et le Mécanisme suprême pour l'action humanitaire au Soudan, le pont aérien a été lancé depuis Juba vers la ville de Kadugli pour transporter de l'aide humanitaire, notamment des vivres et des médicaments vitaux. Le volume de cette aide est estimé à mille tonnes, transportées via 78 vols.

Le gouvernement soudanais espère que ce processus se poursuivra dans un esprit de responsabilité et que la priorité sera l'intérêt des citoyens et que la situation humanitaire ne sera pas utilisée comme une arme contre des personnes innocentes.

Le gouvernement du Soudan remercie encore une fois Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit, son gouvernement et le peuple du Soudan du Sud d'avoir créé un environnement approprié pour le lancement des opérations de secours et humanitaires en faveur des citoyens de l'État du Kordofan du Sud, qui incarne la relation étroite entre les deux. pays et les deux peuples frères.