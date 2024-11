Soudan: L'atelier du Premier Forum Stratégique 'Médias et Sécurité' rend ses recommandations

Omdurman — L'atelier du premier Forum stratégique pour les médias et la sécurité nationale, organisé par l'Administration générale pour l'orientation morale en coopération avec le Centre Militaire de Recherche et d'Etudes Stratégiques de l'Académie Militaire Supérieure de Nimiri et Le Centre de Médias Sofilara, qui s'est tenu dimanche dans les bâtiments de l'Université Technologique, a recommandé la nécessité d'unifier la terminologie de sécurité nationale, en renforçant le professionnalisme, la crédibilité et la sensibilisation à la sécurité, en plus de renforcer les cadres, la formation continue et le suivi des normes discours Médias pour les crises et les catastrophes.

Les recommandations soulignent la nécessité de créer des plateformes médiatiques pour lutter contre le terrorisme, d'activer le Conseil de Coordination des Médias et d'activer le rôle de la diplomatie populaire.

Prof. Ahmed Osman Hamza, gouverneur de Khartoum, a confirmé lors de son discours à l'atelier que la réunion intervient à un moment de victoires et de progrès pour les forces armées dans tous les axes, et que cette victoire a besoin de soutien, dont le plus important est celui des médias.

Le gouverneur a souligné que les milices rebelles concentraient leurs efforts sur la constitution d'arsenaux médiatiques, qu'elles utilisaient pour combattre lorsqu'elles devenaient de plus en plus faibles.

Le gouverneur a déclaré que les médias doivent être présents dans la gestion de cette bataille

Soulignant certaines des menaces auxquelles le pays est confronté, y compris la présence étrangère, car les frontières sont ouvertes, et cela a eu un impact majeur dans le déclenchement de cette rébellion, en plus des logements aléatoires et des quartiers aléatoires qui ont été l'un des carburants qui ont alimenté le feu de la guerre, en plus des réseaux de drogue, qui sont devenus parmi les menaces qui ciblent la jeunesse et la fausse monnaie, dans l'espoir d'élaborer un plan médiatique urgent pour dévoiler les menaces qui se préparent contre la nation.

Au cours des séances, des documents de travail sur la sécurité nationale ont été présentés, un document sur le rôle des médias militaires dans le soutien aux opérations de combat et un document sur ce qui est demandé aux médias à la lumière de la situation actuelle.

Les participants, parmi lesquels des professionnels des médias et des journalistes, ont eu une discussion approfondie qui a contribué à améliorer les performances et à relier les agences médiatiques dans un format unifié.