Ile Maurice: L'accusation de terrorisme rayée pour Sherry Singh et ses compagnons

L'accusation provisoire de terrorisme a été annulée ce lundi contre Sherry Singh et quatre autres suspects dans l'affaire «Missie Moustass». En revanche, l'accusation de computer misuse (utilisation de faux profil) est maintenue. Cette décision a été prise de façon proprio motu par le magistrat Prashant Bissoon, qui, de sa propre initiative et sans avoir été saisi, a décidé de rayer l'accusation de terrorisme, estimant que les explications fournies par l'enquêteur ne justifiaient pas une telle charge contre les suspects.

Pour rappel, l'ex-CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, ainsi que Nadeem Varsally, réalisateur et créateur de la page Crazy TV sur Facebook, Jameer Yeadally, ancien attaché de presse du ministre Husnoo, Kaviraj Ramjhuria, et Leevy Frivet, membre de la cellule de communication de One Moris, avaient été arrêtés vendredi par la Special Striking Team dans le cadre de l'enquête sur les bandes sonores de «Missie Moustass».

Les suspects sont défendus par différents avocats : Nadeem Varsally est représenté par Me Lovena Sowkhee, Jameer Yeadally par Me Shameer Hussenbocus, Leevy Frivet par Me Jean Claude Bibi, et Sherry Singh est assisté de Mes Urmila Boolell SC et Rouben Mooroongapillay.