Ile Maurice: Ruqayah B. Khayrattee lance «From Limitations to Liberation»

La journaliste Ruqayah B. Khayrattee a récemment lancé son premier livre intitulé «From Limitations to Liberation: Empowering Women as Architects of Global Change».

C'est le mercredi 16 octobre, au Hennessy Park Hotel, à Ebène, que la journaliste Ruqayah B. Khayrattee a lancé officiellement son livre intitulé From Limitations to Liberation: Empowering Women as Architects of Global Change. La conception de la couverture du livre porte la griffe d'Umar Choomka.

Ce livre met en lumière les luttes, la résilience et les contributions précieuses des femmes dans la société. L'auteure ayant elle-même, grâce à la persévérance, émergé du chaos et ayant fait face à diverses adversités, propose, avec From Limitations to Liberation: Empowering Women as Architects of Global Change, un récit où plusieurs femmes ayant enduré des défis similaires peuvent s'identifier.

Le livre aborde des thèmes significatifs tels que l'inégalité du genre, les responsabilités du mariage et le rôle crucial des femmes dans la formation des générations futures. À travers le parcours personnel de Ruqayah B. Khayrattee, les lecteurs sont encouragés à réfléchir sur les complexités des relations familiales et sur l'esprit indomptable des femmes, qui refusent d'être soumises.

Lors de son allocution, Ruqayah B. Khayrattee a souligné que From Limitations to Liberation: Empowering Women as Architects of Global Change est plus qu'une collections d'essais. Il s'agit d'un témoignage de résilience, d'autonomisation et de la ferme détermination des femmes à surmonter l'adversité. «Mon parcours a été semé d'embûches. Pourtant aujourd'hui, je me tiens ici en tant que survivante et défenseuse passionnée des droits des femmes», a déclaré Ruqayah B. Khayrattee, qui ajoute que «Ce livre est un phare d'espoir, nous incitant à favoriser l'amour, la confiance et la résilience face aux difficultés».

Également présidente de Fam An Mars (FAM), une organisation non gouvernementale dédiée aux droits des femmes, Ruqayah B. Khayrattee a souhaité, à travers son livre, explorer les pressions sociétales et les influences familiales, qui peuvent freiner les femmes aujourd'hui. Ainsi, en sus d'être un récit personnel, From Limitations to Liberation: Empowering Women as Architects of Global Change est une analyse sociale, mettant en lumière les droits des femmes, l'équité sociale et les dimensions culturelles. L'auteure souhaite ainsi inspirer le changement et susciter un discours réfléchi parmi les activistes, les éducateurs et les décideurs politiques. Elle souligne le besoin urgent de réformes concernant les droits des femmes et l'équité sociale, mettant en avant l'importance de la compassion, de la compréhension et du soutien au sein des familles et des communautés.

«Je refuse de laisser quiconque ternir ma lumière ou réduire ma voix au silence», a proclamé Ruqayah B. Khayrattee, dans son discours, rappelle à l'auditoire que chaque histoire de femme est unique et que leur résilience peut éclairer le chemin pour d'autres vivant des défis similaires.

La publication de ce livre a été rendue possible grâce au soutien de plusieurs personnes dont le professeur émérite Abul Fadl Mohsin Ebrahim, le père Alex Têtu, Hafiz Ilmuddin Khayrattee, le pandit Vishwaraj Maghoo, le maître Taij Dabycharun, Jetha Tulsidas et The Address Boutique Hotel.