Bénin: 635,5 millions d'euros pour soutenir la croissance et la résilience sociale et climatique

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un financement de 635,5 millions d'euros de l'Association internationale de développement (IDA)* pour soutenir les efforts du gouvernement du Bénin visant à renforcer la croissance tirée par le secteur privé, améliorer la collecte des recettes intérieures et accentuer la résilience sociale et climatique.

Il comprend un crédit à l'appui des politiques de développement de 135,5 millions d'euros et une garantie pour soutenir les réformes de 200 millions d'euros approuvée dans le cadre de l'enveloppe de financement visant à mobiliser 500 millions d'euros de financements commerciaux à long terme. Il s'agit de la première garantie de l'IDA approuvée depuis le lancement de la plateforme de garantie du Groupe de la Banque mondiale le 1er juillet 2024.

Le programme s'articule autour de trois piliers. Le premier vise à rendre opérationnel un nouveau cadre de partenariat public-privé (PPP). Ce programme visera à attirer et faciliter la participation des acteurs du secteur privé aux projets publics en améliorant l'accès des petites et moyennes entreprises au financement, en fournissant des garanties pour les prêts accordés par les banques et les institutions de microfinance, et en offrant des capitaux, des conseils et d'autres formes d'assistance.

Le deuxième pilier soutient les réformes visant à stimuler le recouvrement des recettes intérieures, créant ainsi l'espace budgétaire nécessaire pour l'investissement public et la viabilité de la dette. Le troisième pilier cible les réformes pour renforcer la résilience sociale et climatique. Il s'agit notamment d'élargir le registre social unique, renforcer le système de gestion des risques de catastrophe et adopter des réglementations pour des villes durables et résilientes.

« Le Bénin s'est engagé dans la transformation structurelle de son économie ce qui a eu un impact positif sur la croissance ces dernières années. Pour rendre cette croissance plus inclusive et résiliente, le secteur privé devra accroître sa participation dans les secteurs clés de l'économie. Les réformes en cours concernant les partenariats public-privé rendront le pays plus attractif pour les entreprises, et soutiendront le financement de l'action climatique », souligne Nestor Coffi, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. « Ce financement soutiendra également les réformes pour protéger les plus vulnérables, renforcer le contrat social, faciliter l'accès aux services et accroître la résilience aux chocs climatiques. »

L'opération est dans le droit fil des engagements du Bénin en matière de lutte contre le changement climatique et des objectifs de l'accord de Paris. Il soutient le programme de développement vert, résilient et inclusif en renforçant l'adaptation et la résilience du pays au changement climatique grâce à l'amélioration des capacités de prévention, de préparation et d'intervention.

Ce financement s'inscrit dans la continuité des réalisations de la première opération de la série d'opérations d'un montant de 230 millions de dollars, ayant permis de faire avancer les réformes visant à renforcer la capacité du Bénin, gérer efficacement les risques de catastrophe et les risques climatiques et accroître sa résilience aux impacts socioéconomiques et budgétaires des catastrophes naturelles.

* L'Association internationale de développement (IDA) est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et de programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis. L'IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDA permettent d'apporter des changements positifs dans la vie de 1,6 milliard de personnes résidant dans les pays éligibles à son aide. Depuis sa création, l'IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements est en constante augmentation et s'est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l'Afrique.