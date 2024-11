Maroc: Conseil des Droits de l'Homme - M. Zniber préside la première réunion du Conseil Consultatif sur l'égalité du genre

Genève — Le Président du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU (CDH), l'Ambassadeur Omar Zniber a présidé, lundi à Genève, la première réunion du Groupe consultatif sur l'égalité du genre, qui a été établi sous la Présidence marocaine.

Cette réunion s'est tenue sous la forme d'un déjeuner de travail pour les 21 membres, en plus de membres du bureau du président et du Secrétariat du Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme, durant deux heures et lors de laquelle un tour de table a examiné les moyens d'opérationnaliser le "board".

La réunion a été également l'occasion de mettre en place les méthodes de travail, notamment pour l'échange des bonnes pratiques entre toutes les Organisations y figurant, ainsi que la nomination d'un bureau restreint en charge d'aider la Présidence dans ses efforts de mieux orienter le Conseil des droits de l'Homme sur ce sujet.

Le débat a été extrêmement fructueux avec une vingtaine de prises de parole des Directeurs d'Agences et Secrétaires Généraux présents, s'étant félicités de cette initiative qui, pour la première fois, établit une coordination directe, aux fins de promouvoir cette égalité, face aux défis multiples et aux entraves qu'elle connait, à cause du manque d'importance donné notamment au développement économique et social, et à la lenteur de l'adaptation des différentes politiques gouvernementales concernées.

%

Ce déjeuner de travail a également été marqué par l'intervention remarquée de la Présidente du Comité sur l'élimination des formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), venue de l'étranger, pour y participer.

De nombreuses propositions ont été faites sur les aspects concernant les statistiques et les données à recenser, pour avoir une approche proche de la réalité, mais aussi sur la question du narratif et de la terminologie auxquelles il faudrait donner une cohérence respectueuse du principe de l'égalité.

Au cours de cette réunion, l'implication fondamentale de la Présidence marocaine pour cette initiative a été très hautement appréciée, plusieurs intervenants n'hésitant pas à souligner qu'une telle approche est sans précédent dans les annales du Conseil et de la Genève Internationale.

Le Conseil consultatif sur l'égalité du genre a été créé le 30 septembre dernier au sein du Conseil des droits de l'Homme, à l'initiative de la présidence marocaine de cet organe onusien, avec pour objectif de renforcer les discussions et l'action du CDH en matière d'égalité et de parité entre les genres.

Cette structure a pour but de promouvoir le développement et la réalisation des objectifs du développement durable et plus largement de faire en sorte que cette question, qui est au centre des préoccupations des droits de l'Homme, devienne une réalité au niveau international, avait souligné l'Ambassadeur Zniber, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.