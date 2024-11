Madagascar: Moto/Enduro Sherco Mananjary - Première victoire pour Mathias Plantive

Retour réussi. Le champion en titre de Madagascar en MX et Enduro, Mathias Plantive, a disputé sa première manche de la saison en course d'endurance. Il a largement dominé et remporté la quatrième édition de l'Enduro Sherco de Mananjary ce dimanche. Mathias, sacré vainqueur au classement général et dans la catégorie MX1, a franchi en premier la ligne d'arrivée après deux heures et demie de course. Il a accumulé trente tours sur une boucle d'environ 5 km. C'était la deuxième course d'endurance sur une plage de la saison après celle au mois d'août à Mahajanga.

Le vainqueur de l'Enduro Challenge d'Antsahadinta et récemment des 6 heures FMaM d'Ampefy, Finaritra Razafindrakoto, a terminé loin derrière en seconde place au classement général et en MX1. Il a réalisé vingt-sept tours comme ses deux poursuivants, en l'occurrence Mahitsy Stark, vainqueur en MX2, et son dauphin de la catégorie, Danny Marcel. Titi Karon se trouve à la cinquième place et est vainqueur de la catégorie des vétérans 2 (26 tours).

Miadantsoa Razafinarivo n'a pu faire mieux que la septième place, terminant troisième de sa catégorie MX1 (26 tours). La victoire chez les amateurs est revenue à Ho Kwo Didier et celle de la catégorie féminine ravie par Jemi. Le multiple champion en MX1, Claudio Tida, a dû abandonner au bout d'une heure trente de course, suite à une panne d'essence loin du point de ravitaillement. La prochaine et dernière manche de la saison sera l'Enduro de Mahitsy, prévue pour la fin novembre.