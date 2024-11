Madagascar: Incendie à Mahajanga - Des feux gigantesques ravagent des maisons

Une tragédie s'est produite dans le fokontany de Manga, devant une pharmacie, et de l'autre côté du pâté de maisons, près de la maternité de Mahabibo, mercredi. Des feux dévastateurs et gigantesques ont dévoré treize maisons d'habitation, un commerce, un atelier de confection, un magasin de téléphonie mobile ainsi qu'un dépôt de matelas en éponge.

Trente-sept personnes sont recensées en situation de sinistre. De nombreuses marchandises, dont des matelas et des téléphones, ont été dérobées durant l'incident. Une femme a été prise en flagrant délit de vol de matelas, profitant du chaos et de la confusion. Il a fallu trois heures pour éteindre complètement les feux. Les préjudices étaient inestimables.

Les feux étaient partis du magasin de stockage de matelas en éponge vers 13 h. D'après un témoin, une victime propriétaire d'une habitation incendiée, un petit garçon a joué avec un briquet et a mis le feu au dépôt.

Les actions de sauvetage des pompiers étaient rendues difficiles à cause de la présence d'un millier de badauds et de curieux. Ils étaient venus, dans la majorité des cas, dérober les objets éparpillés par terre.

« Les pompiers étaient totalement débordés bien qu'ils soient arrivés à temps pour tenter de circonscrire les feux. La rue était envahie par un millier de curieux et la voie était bloquée. Le camion-citerne ne pouvait pas accéder devant les lieux du sinistre. De plus, des marchandises et de nombreux objets, meubles et tant d'autres articles ont été exposés en pleine route. On a dû attendre l'arrivée des Forces de l'ordre pour dégager la voie. La citerne de la commune de Mahajanga était insuffisante et le débit de l'eau était beaucoup trop faible. Un autre camion-citerne de l'Adema est venu à la rescousse pour suppléer à l'opération », a expliqué un autre témoin.

« Les feux s'étaient déclarés dans un magasin de stockage de matelas et avaient provoqué un court-circuit. Les flammes ont ensuite atteint d'autres habitations dans l'enceinte ainsi que les commerces autour de ce pâté de maisons. Nous avons tenté de faire sortir nos mobiliers et marchandises, mais nous étions toutes des femmes. Nous avons laissé des biens carbonisés par les flammes », a raconté une personne âgée.

Le vent qui souffle à Mahajanga depuis plusieurs semaines a aussi attisé les feux ce jour-là. Et malheureusement, ils ont traversé un bâtiment de deux étages, situé à l'autre angle de la rue, devant la maternité de Mahabibo. Il abritait un revendeur de téléphonie mobile.