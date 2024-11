Madagascar: Fibre optique à 49 000 Ar - Nouvelle offre internet abordable

Nouvelle offre internet à Madagascar : fibre optique avec 100 Go de données pour 49 000 Ar par mois, sans engagement, pour une connectivité accessible.

Une nouvelle offre de connexion internet en fibre optique à 49 000 Ar par mois vise à démocratiser l'accès haut débit à Madagascar. Ce tarif réduit favorise la concurrence et pourrait entraîner d'autres baisses de prix dans le secteur.

Nouvelle offre internet en fibre optique

Les opérateurs commencent à baisser leurs tarifs internet pour attirer davantage d'utilisateurs. Récemment, une offre de fibre optique avec 100 Go de données à 49 000 Ariary a été lancée, visant à proposer « un accès Internet très haut débit, désormais disponible sans engagement », a été expliqué lors d'une conférence de presse hier à Soarano. Cette offre permet un accès plus abordable pour les foyers.

Détails de l'offre Wifiber

Cette offre de Wifiber Go propose une formule avec 100 Go de données mensuelles à 49 000 Ar pour une souscription de 24 mois et à 59 000 Ar pour un engagement de 12 mois. Ce tarif réduit pourrait également avoir un effet sur les offres concurrentes d'autres opérateurs, encourageant la baisse des prix sur le marché de la connectivité dans la Grande Île.

Impact de la concurrence sur les tarifs

La baisse des prix internet résulte en partie de la concurrence accrue entre les fournisseurs de services, amenant le coût de la connexion internet à baisser de façon marquée. Selon les autorités, cette dynamique concurrentielle est essentielle pour assainir le marché des télécommunications, permettant aux consommateurs de bénéficier de tarifs plus abordables.

Encouragement des investissements dans la connectivité

Les autorités favorisent des mesures incitatives pour encourager les investissements dans le secteur des télécommunications. L'État reste cependant sans décret de régulation fixe sur les tarifs internet, mais il s'efforce de promouvoir une libre concurrence pour des tarifs accessibles.

Avec cette nouvelle offre internet en fibre optique, la connectivité à Madagascar devient plus accessible. Cette dynamique promet de favoriser un secteur plus compétitif et d'améliorer l'accès au haut débit pour les foyers de l'île.