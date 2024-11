Madagascar: Danse - Thierry ZL, un talent aux multiples facettes

Tokiniaina Thierry Rakotonirina, dit Thierry ZL, est un artiste aux talents variés qui fait actuellement sensation au festival à La Réunion avec son projet "Tambatra". Ce projet, qui a déjà fait forte impression lors de la tournée nationale des Alliances françaises de Madagascar en 2023, est le reflet d'un parcours artistique impressionnant. À seulement 26 ans, Thierry s'est imposé comme une figure incontournable dans le milieu de la danse urbaine, se distinguant parmi les maîtres du Hip-hop à Madagascar.

Mais Thierry ZL ne se limite pas à une seule discipline. Son style s'étend à l'Afro, à la danse contemporaine, au jazz contemporain, au Body Control et aux danses traditionnelles. «Je suis chorégraphe, enseignant et danseur de battles dans divers styles,» confie-t-il. Sa passion pour la danse a commencé à l'âge de 13 ans, et en 2015, il a fait le grand saut vers le professionnalisme, transformant sa passion en véritable carrière. Dès lors, il a suivi de nombreuses formations, résidences et stages pour perfectionner son art.

En tant qu'enseignant, Thierry ZL transmet son savoir dans plusieurs écoles de danse, dont Studio K, La Fabrik et Pazzapa School, ainsi que dans des établissements proposant des activités parascolaires. Pour lui, vivre de sa passion est un rêve devenu réalité, un rêve qu'il nourrit depuis son enfance. Thierry ZL ne se contente pas de briller sur scène ; il collabore également avec de nombreux artistes malgaches, enrichissant son univers chorégraphique. Parmi ses partenaires, on retrouve des noms tels qu'Arione Joy, Kiaka, Johane, Faratiana Church, Paulandria et Rak Roots. Sa créativité et son talent ont été particulièrement mis en avant lors de sa victoire au festival Évasion Danse en 2023, où il a remporté le concours d'improvisation solo.