Madagascar: Commune de Saint-Augustin - Une pirogue de pêche au large remise à des pêcheurs

Le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, Paubert Mahatante, est venu à Sarodrano, commune rurale de Saint-Augustin, district de Toliara II, remettre du matériel de pêche.

Une pirogue en fibre de verre avec un moteur de 9,9 CV, pouvant aller à plus de 20 km au large, a été donnée à une association de pêcheurs. Un matériel offert par l'organisation Sustainable Fisheries and Communities Trust (SFACT), oeuvrant pour l'amélioration des moyens de subsistance liés à la pêche sur les côtes de la région Océan Indien. Sarodrano, « eau difficile » en traduction libre, comme son nom l'indique, est un bourg situé non loin de l'embouchure du fleuve Onilahy, où les pêcheurs sont souvent menacés d'accidents en mer en raison de la complication de la circulation, avec le mélange du fleuve et de la mer.

La pirogue, remise le 2 novembre dernier, servira de « pirogue-test » pour les longues et difficiles traversées que doivent braver les gens de mer de la petite pêche de cette localité pour trouver du poisson. Ils ont par ailleurs obtenu un traceur-sondeur alimenté par un petit système solaire composé d'un panneau solaire et d'une batterie de stockage d'énergie, une palangre, des condors et une vingtaine de sacs transporteurs, accompagnés de montres de plongée, de protège-téléphones et de sacs à nourriture. La petite cérémonie au bord de la mer a été l'occasion pour le ministre de rappeler les textes en vigueur régulant la pêche.