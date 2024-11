Tunisie: Tunisia Ecosystem Week - Le pays au coeur de l'innovation africaine

Le V3 Factory et Dream VC ont inauguré le 04 novembre 2024, la première Semaine de l'Écosystème Tunisien (Tunisia Ecosystem Week).

Cet événement a réuni plus de 70 investisseurs africains, incluant des capital-risqueurs (VCs), des Business Angels, des Institutions Financières de Développement (DFIs) et des Organisations de Soutien aux Startups (SSOs), ainsi que 30 investisseurs tunisiens et 30 start-ups aux idées novatrices.

Cette rencontre a offert une plateforme dynamique pour le réseautage et le dialogue autour de l'innovation, attirant l'attention de nombreux médias, partenaires et personnalités influentes. Chacun des participants est venu avec ses rêves et ses ambitions, porteur de l'espoir de construire un avenir meilleur pour l'écosystème entrepreneurial tunisien.

L'initiative « Invest for Jobs », soutenue par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), a été cruciale pour l'organisation de cet événement. Mohamed Dhab, Expert en transformation digitale à la GIZ, a déclaré : « Nous croyons en la capacité des jeunes entreprises tunisiennes à stimuler la création d'emplois et à renforcer l'économie locale. »

Nejia Gharbi, Directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a quant à elle mis en lumière l'importance de rassembler tous les acteurs de l'écosystème, y compris start-ups et investisseurs. Elle a souligné le rôle fondamental de la CDC en tant qu'institution publique offrant une variété de mécanismes de financement.

« Cet événement est une occasion précieuse pour renforcer les liens entre investisseurs et start-ups, ouvrant la voie à des opportunités d'investissement intéressantes », a-t-elle affirmé, exprimant son enthousiasme pour la collaboration avec l'Association Capitale et d'autres partenaires.

Tarek Triki, Directeur d'investissement de Smart Capital, a également abordé le soutien aux PME digitales, mentionnant un investissement de plus de 50 millions de dinars destiné à la digitalisation des start-ups. « Cet esprit de partage favorise le networking et augmente les financements disponibles », a-t-il ajouté.

Il est à noter que cet événement est soutenu par l'initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste », mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement. L'initiative est mise en oeuvre par le Centre de Transformation Numérique de la GIZ Tunisie, en collaboration avec la CDC, la Banque mondiale, Smart Capital, Madica VC, le projet Qawafel financé par l'AFD et mis en oeuvre par Expertise France, Impact Partner, The Dot et Orange. Elle cherche à dynamiser l'écosystème des startups tunisiennes et à établir la Tunisie comme un hub régional, comme en témoigne l'animation de l'espace de networking durant la Semaine de l'Écosystème.