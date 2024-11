Tunisie: Programme THAMM Plus - Lancement officiel de la formation des jeunes tunisiens

Le lancement de la formation des jeunes Tunisiens dans le cadre du programme de mobilité de la main d'oeuvre "THAMM Plus" a réuni des représentants institutionnels et privés d'Italie et de Tunisie pour discuter des opportunités offertes par la formation professionnelle et la mobilité internationale.

La cérémonie du lancement s'est déroulée en présence de Marina Elvira Calderone, ministre italienne du Travail et des Politiques sociales, Riadh Chaoued, ministre tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Son Excellence Alessandro Prunas, Ambassadeur d'Italie en Tunisie, Marco Stella, Représentant de la délégation de l'Union européenne en Tunisie, Azzouz Samri, Chef de Mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Annachiara Moltoni, Directrice de l'ONG ELIS, Pietro Cum, Directeur général d'ELIS, et Massimiliano Musmeci, Directeur général de l'Association italienne des constructeurs en bâtiment (Ance).

Dans son allocution d'ouverture, le ministre Chaoued a déclaré : « Le gouvernement tunisien oeuvre dans le cadre de son plan prospectif à l'horizon 2035 et des orientations du programme national de réformes pour réduire le taux de chômage parmi les jeunes et les femmes, en particulier parmi les diplômés de l'enseignement supérieur.

Cette réduction sera atteinte en développant davantage les compétences et en les valorisant, en les adaptant aux évolutions et exigences du marché du travail national et international, à travers un dispositif d'accompagnement personnalisé pour les chercheurs d'emploi. L'objectif est d'améliorer leur employabilité, en vue de créer des opportunités d'insertion dans des emplois décents, durables et valorisants pour tous, tout en œuvrant à ancrer chez eux une culture d'initiative personnelle, dans le cadre de la création d'entreprises individuelles ou de sociétés collectives.»

%

L'événement a débuté par l'inauguration des cours de formation des jeunes tunisiens, sélectionnés dans le cadre du projet THAMM Plus, au Centre de formation sectoriel en bâtiment Ibn Sina. Cette première cohorte marque le lancement du programme, suite à un appel à candidatures pour pourvoir 400 postes pour l'année 2024, sur un total de 2.000 postes prévus au cours des 36 prochains mois dans les secteurs du bâtiment en Italie.

« Les enjeux d'employabilité et de mobilité sont au cœur de notre partenariat avec la Tunisie.

Il apparaît dès lors primordial de créer de meilleures opportunités pour la jeunesse tunisienne, tant en termes d'accès à la formation et au marché du travail, qu'en développant les voies légales de migration et les schémas de mobilité avec nos États membres impliqués, tel que l'Italie », a affirmé Marco Stella, Représentant de la délégation de l'Union européenne en Tunisie.

Le programme THAMM Plus est chapeauté par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et cofinancé par l'Union européenne et le ministère de l'Intérieur italien. Il est mis en oeuvre par l'OIM. Il a comme objectif de favoriser la migration régulière et un partenariat durable entre la Tunisie et l'Italie, par le biais de la formation des jeunes dans le secteur de la construction.

Ce programme de mobilité est mis en oeuvre en partenariat avec l'ONG ELIS, avec le soutien d'acteurs clés tels que l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant (Aneti), l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (Atep) et l'Association italienne des constructeurs en bâtiment (Ance).

La ministre italienne du Travail et des Politiques sociales, Marina Calderone, a déclaré : « Le lancement du programme THAMM Plus représente une étape importante dans la promotion de la mobilité des travailleurs qualifiés entre la Tunisie et l'Italie. Ce projet, qui réaffirme la place centrale des personnes dans les politiques migratoires du Gouvernement italien, répond efficacement aux besoins de notre marché du travail, en vue également de renforcer l'inclusion sociale et professionnelle des travailleurs tunisiens après leur entrée en Italie.

Un cercle vertueux qui génère des bénéfices pour toutes les parties impliquées, grâce à l'adéquation des compétences et du professionnalisme recherchés par les entreprises italiennes, améliorés par un cours de formation qui inclut la protection de la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Je souhaite à tous les participants au projet beaucoup de succès dans leur travail ».

Aligné sur le Partenariat des Talents entre l'Union européenne et la Tunisie, le programme THAMM Plus profite tant aux pays d'origine qu'aux pays de destination, ouvrant de nouvelles perspectives pour les jeunes Tunisiens souhaitant travailler en Italie, tout en renforçant le développement national par l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle en Tunisie.

Le Chef de Mission de l'OIM en Tunisie, Azzouz Samri, conclut : "L'OIM a fait de la promotion des voies de migration régulières une priorité stratégique, en cohérence avec l'approche globale de l'UE dans le nouveau Pacte sur la migration et l'asile ainsi que le Partenariat des Talents de l'UE. Le programme THAMM Plus s'inscrit dans cette vision globale, visant à créer des ponts solides entre les deux rives de la Méditerranée, en mettant en avant les personnes et leurs perspectives comme moteurs de coopération."

D'après communiqué