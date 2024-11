Nigeria: Les principales valeurs bancaires nigérianes en passe de s'apprécier dans un contexte de taux d'intérêt élevés

TLDR

Les plus grandes banques nigérianes sont prêtes pour un rallye boursier alors que les taux d'intérêt record stimulent les profits. L'augmentation significative du taux directeur de la Banque centrale du Nigeria - de 18,75 % à 27,25 % au cours des cinq réunions de cette année - vise à freiner l'inflation et à stabiliser le naira. Cette hausse des taux a entraîné une forte augmentation des revenus nets d'intérêts pour les banques, qui bénéficient de rendements élevés sur les titres à revenu fixe.

Au cours des deux dernières semaines, les quatre plus grandes banques nigérianes en termes de capitalisation boursière - Guaranty Trust Holding, Zenith Bank, United Bank for Africa et FBN Holdings - ont plus que doublé leurs revenus nets d'intérêts.

Les courtiers s'attendent à ce que les actions de Guaranty Trust augmentent de près de 11 % et celles de Zenith de 42 % cette année, FBNQuest ayant révisé ses estimations en faveur de Guaranty Trust. De nouvelles hausses de taux pourraient encore accroître les revenus nets d'intérêts. Les économistes prévoient une nouvelle hausse le 26 novembre, car l'inflation, qui a atteint 32,7 % en septembre, devrait augmenter.

Points clés à retenir

Les gains du secteur bancaire nigérian sont largement attribués à la hausse des taux d'intérêt dans un contexte d'inflation élevée, ce qui attire les investisseurs à la recherche de rendements dans les valeurs bancaires. Les taux élevés ont rendu les investissements à revenu fixe plus lucratifs pour les banques, augmentant les revenus nets d'intérêts - un facteur clé de profit. Toutefois, les banques ont également bénéficié des dévaluations successives du naira, convertissant les actifs libellés en dollars en une monnaie nationale plus faible et augmentant ainsi leurs bénéfices. En juillet, le gouvernement a imposé une taxe exceptionnelle de 70 % sur les gains de change, afin de récupérer les revenus issus de ces fluctuations monétaires. L'indice bancaire NGX, qui suit les plus grandes banques du Nigeria, a enregistré une hausse de 11 % au cours de l'année. Les investisseurs surveillent de près la réunion politique du 26 novembre, au cours de laquelle une nouvelle hausse des taux pourrait améliorer les perspectives de rentabilité du secteur bancaire nigérian.