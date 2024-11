Egypte: Fitch relève la note de crédit du pays dans le cadre des efforts de relance économique

TLDR

Fitch Ratings relève la note de crédit de l'Égypte à B avec des perspectives stables, citant la réduction du risque externe, les ajustements politiques et l'augmentation des entrées de capitaux étrangers.

La stabilité économique de l'Égypte a été soutenue par les investissements étrangers, les entrées sur le marché de la dette des non-résidents et le financement international à la suite de changements politiques majeurs.

L'amélioration de la confiance des investisseurs en Égypte après l'attribution de la note signifie que le pays est sorti de la crise, mais les défis actuels comprennent la mise en oeuvre du programme du FMI et l'instabilité régionale.

Fitch Ratings a relevé la note de crédit de l'Égypte de B- à B avec une perspective stable, marquant le premier changement positif depuis 2019. Ce relèvement reflète la réduction du risque externe de l'Égypte, les ajustements politiques, l'augmentation des entrées de capitaux étrangers et un taux de change plus flexible, comme détaillé dans le communiqué de Fitch vendredi.

La stabilité économique de l'Égypte a bénéficié des récents investissements étrangers, des entrées sur le marché de la dette des non-résidents et des financements supplémentaires des institutions financières internationales.

Ces améliorations font suite aux principaux changements de politique de l'Égypte, notamment une hausse record des taux d'intérêt et une dévaluation de 40 % de la monnaie en mars afin d'atténuer les pénuries de devises étrangères. Le gouvernement a également lancé un programme de désinvestissement de l'État et réduit les subventions aux carburants et à l'électricité afin de gérer les dépenses.

Points clés à retenir

Le relèvement de la note de l'Égypte par Fitch est le signe d'une amélioration de la confiance des investisseurs, alors que le pays se remet d'une crise prolongée et d'un plan de sauvetage mondial de 57 milliards de dollars. Toutefois, des défis subsistent, les autorités s'efforçant de mettre en oeuvre un programme du FMI de 8 milliards de dollars dans un contexte d'instabilité régionale. Les autres notes de crédit de l'Égypte restent plus faibles, S&P confirmant la note B- avec une perspective positive et Moody's la note Caa1. Les récents ajustements politiques du gouvernement indiquent des efforts continus pour attirer les investissements étrangers et stabiliser l'économie, tandis que le relèvement de la note par Fitch donne un coup de pouce essentiel à la position de l'Égypte sur les marchés internationaux.