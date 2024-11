Algérie: Rebiga - Le pays, un rempart pour défendre les causes légitimes à travers dans le monde

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a affirmé, lundi à Alger, que l'Algérie demeurerait un rempart pour défendre les causes légitimes à travers le monde, dont les deux causes palestinienne et sahraouie.

Dans une allocution prononcée à l'occasion d'une conférence organisée au Musée national du moudjahid : "De la victoire de Diên Biên Phu à la Révolution algérienne : des enseignements historiques et des perspectives futures", M. Rebiga a indiqué que "l'Algérie demeurera aujourd'hui, à l'ère du Président Abdelmadjid Tebboune, tout comme hier, un rempart pour défendre les causes justes de par le monde notamment les questions palestinienne et sahraouie, ainsi que toutes les causes des peuples opprimés, par fidélité à nos héros, martyrs et moudjahidine, en vue de poursuivre leur voie de lutte commune avec tous les épris de liberté de par le monde"

"Bien qu'elles soient de géographie et de contexte différents, la Glorieuse Révolution de libération, dont nous célébrons le 70e anniversaire, et la bataille de Diên Biên Phu, sont issus du même berceau, d'autant que la mémoire, la lutte et le destin communs nous unissent plus que jamais pour faire face aux tentatives désespérées, visant à déformer notre histoire commune de lutte et à entraver la construction d'un avenir prometteur", a-t-il soutenu.

"Soixante-dix ans après, l'anniversaire de la bataille de Diên Biên Phu demeure une fête pour tous les Vietnamiens ainsi que pour tous les hommes épris de liberté à travers le monde, en hommage à leur forte détermination et à l'habileté de leurs forces, qui ont écrit une épopée nationale éternelle en termes de préservation de la patrie", a-t-il ajouté.

Le ministre a également relevé que cette bataille "a changé beaucoup de mentalités, de doctrines et de théories chez les militaires et les experts en stratégie nationale dans le monde, contraignant ainsi les spécialistes à se ressaisir tenant compte des nouvelles règles imposées par cette bataille".

"Ami de la Révolution algérienne, Vo Nguyen Giap, un nom qui restera à jamais gravé dans la mémoire des générations futures, étant l'artisan des plus grandes victoires militaires de l'histoire moderne", rappelle le ministre, ajoutant que ces victoires ont inspiré et accéléré la Révolution algérienne.

Evoquant, par là même, les liens séculaires, amicaux et solidaires entre les peuples algérien et vietnamien, le ministre des Moudjahidines a souligné que "les deux parties ont toujours été solidaires par rapport à l'autodétermination et à la liberté en consécration des principes humanitaires".

Il a rappelé que "la solidarité vietnamienne avec l'Algérie ne date pas de 1958, mais remonte aux années 1920".

Invité de la conférence, le fils du général Giap, Vo Hong Nam, a présenté, de son côté, une série de photographies retraçant la célèbre bataille de Dien Bien Phu, à travers lesquelles il a comparé entre les moyens dont disposaient les combattants vietnamiens et l'arsenal de l'armée française.

Pour sa part, le directeur de l'Institut d'histoire militaire au ministère vietnamien de la Défense, Nguyen Hoang Nhien, a présenté un exposé sur les valeurs et les moyens qui ont permis à la révolution vietnamienne de triompher face à un colonisateur puissant, en dépit de leurs équipements modestes.

La conférence a été ponctuée par la projection d'un documentaire produit par le Musée national du Moudjahid sur la bataille de Dien Bien Phu et la Révolution algérienne.

Le ministre des Moudjahidine a été distingué par le fils du général Vo Nguyen Giap, qui a été honoré à son tour avec le directeur de l'Institut d'histoire militaire vietnamien, par le ministre.