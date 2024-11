Abuja — « Nos jeunes consomment des drogues dures et font toutes sortes de choses inimaginables. Ils s'arment, volent et kidnappent leurs concitoyens. Comment expliquer qu'aujourd'hui des personnes soient tuées de manière insensée, comme si la vie humaine n'était pas précieuse et inaliénable ? C'est ainsi que Lucius Iwejuru Ugorji, archevêque métropolitain d'Owerri et président de la Conférence des évêques catholiques du Nigeria (CBCN), attribue à la propagation des drogues une part de responsabilité dans les actes criminels qui mettent gravement en péril la coexistence pacifique au Nigeria.

« Il semble que nous souffrions plus que pendant la guerre de 30 mois entre le Nigeria et le Biafra, causée par la pure cupidité de nos dirigeants », déclare l'archevêque en faisant référence à la guerre (entre 1967 et 1970) pour la sécession de la région sud du pays.

« Comment avons-nous pu dégénérer à ce niveau sordide et honteux au Nigeria ? Si ces choses horribles n'avaient pas été causées par la consommation de drogues dures, à quoi aurions-nous attribué ces actions ? » demande Mgr Ugorji qui souligne que « les auteurs de ces crimes viennent de nos communautés. Ils ne viennent pas de nulle part. Ce ne sont pas vraiment des tireurs inconnus, comme on les qualifie souvent ».

Selon le rapport 2018 de l'ONUDC intitulé « Drug use in Nigeria », qui est la première enquête nationale à grande échelle sur la consommation de drogues au Nigeria, une personne sur sept (âgée de 15 à 64 ans) a consommé des drogues au cours de l'année écoulée. En outre, une personne sur cinq ayant consommé de la drogue au cours de l'année écoulée souffre de troubles liés à la drogue. Toujours selon l'ONUDC, la toxicomanie est à l'origine de nombreuses infractions pénales telles que le vol, le cambriolage, la prostitution et le vol à l'étalage.

Il existe également des crimes directement liés au trafic de drogue. Les gangs et les réseaux criminels impliqués dans le trafic de drogue ont recours à la corruption, à l'intimidation et au meurtre pour protéger leurs activités. La violence associée au trafic de drogue augmente encore le taux de criminalité, contribuant à perpétuer l'anarchie et l'insécurité.

La propagation de la drogue chez les jeunes est également encouragée par des vidéos de rappeurs locaux vantant leur consommation.

Malgré les mesures prises par les autorités nigérianes pour lutter contre ce phénomène, d'ici 2021, selon la Nigerian National Drug Law Enforcement Agency, au moins 14 millions de Nigérians seront des consommateurs habituels de drogues. Parmi les substances les plus populaires, notamment chez les jeunes, figurent le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le diazépam, le tramadol, les amphétamines et la codéine.

Au Nigeria, un projet de loi visant à condamner les trafiquants de drogue à la peine de mort est à l'étude, ce qui suscite de vives réactions de la part des avocats et des défenseurs des droits de l'homme, qui considèrent cette mesure comme inutile (la loi actuelle prévoit jusqu'à la prison à vie pour les cas les plus graves de trafic de drogue) et inhumaine.