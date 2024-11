Congo-Kinshasa: Le projet « Mobile Journalism » des missionnaires salésiens se poursuit avec succès

Lubumbashi — Le projet « Mobile Journalism » des missionnaires salésiens se poursuit. En effet, le Secteur de la Communication Sociale peut se réjouir de la liste des missionnaires numériques salésiens francophones de la Province d'Afrique Centrale, qui s'ajoutent aux missionnaires anglophones déjà formés en Zambie, au Malawi, en Namibie, au Zimbabwe, au Kenya, à Madagascar et, dans le reste du monde, au Sri Lanka, où l'initiative des ateliers de formation au « Mobile Journalism » (MoJo) a débuté en février de cette année.

La première session de formation au MoJo pour 18 jeunes congolais, dont 15 jeunes journalistes de « Radio Don Bosco Lubumbashi ", un pré-novice et deux membres du centre multimédia ' La Colombe ', s'est récemment achevée à Lubumbashi, dans la communauté salésienne ' St François de Sales ' d'Imar.

La note parvenue à l'Agence Fides révèle qu'après avoir passé deux mois à apprendre le français à Imara, le Père Maciej Makul̸a, SDB, du Secteur de la communication sociale de la Congrégation salésienne, a accepté de tenir sa première session en français. De leur côté, les 18 participants ont appris un certain nombre de techniques et reçu des outils pour créer des contenus professionnels à l'aide de téléphones Android ou d'iPhones, afin de mieux répondre aux principaux défis de l'évangélisation des jeunes aujourd'hui. Ils ont également acquis une connaissance approfondie de l'édition numérique, ainsi que la maîtrise d'applications spécifiques sur leurs téléphones portables et leurs ordinateurs personnels qui feront de plus en plus partie de la pratique professionnelle quotidienne dans leurs communautés.

« La plupart des séances de travail, d'une durée de quatre heures chacune, étaient consacrées à des travaux pratiques », poursuivent les Salésiens. « C'était un moment d'approche de la nature, de l'environnement et d'autres domaines de connaissance. Et puis les différents étudiants ont filmé, photographié, se sont amusés à créer des contenus à exposer, et ont généralement reçu des critiques et des suggestions pour améliorer leur travail et leur apostolat. »

Dans son discours de clôture, le père Makul̸a a déclaré que « la Congrégation salésienne en général, et la Province salésienne d'Afrique centrale en particulier, n'auront pas d'avenir sans le numérique ». Conformément à la vision du Pape François, il a expliqué que l'Église et la famille salésienne sont appelées à adopter une approche intégrée des médias et les a exhortées à faire tout leur possible pour susciter de nouveaux missionnaires numériques.