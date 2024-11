Tunisie: Les lauréats tunisiens du « Challenge Startupper de l'année » dévoilés

TotalEnergies Marketing Tunisie a dévoilé les lauréats locaux de la 4e édition du « Challenge Startupper de l'Année » par TotalEnergies, un événement marquant célébrant le centenaire de la compagnie. Cette compétition, qui s'est clôturée le 31 octobre 2024 à Tunis par une cérémonie de remise des prix, a mis en avant trois projets innovants portés par de jeunes entrepreneurs tunisiens.

Slim Bouakez a remporté la catégorie « Innov'Up » avec son projet WaterSec, une solution technologique exploitant l'IoT et l'intelligence artificielle pour une gestion optimisée de l'eau dans les industries et les bâtiments intelligents. WaterSec offre un suivi en temps réel, la détection des fuites et des recommandations pratiques pour réduire le gaspillage d'eau et encourager une consommation durable.

Dans la catégorie « Cycle'Up », Omar Ben Taleb a été primé pour Mycelium Innovations, un projet transformant des déchets organiques et des champignons en matériaux d'emballage écologiques. Cette initiative valorise les résidus agricoles pour proposer des solutions durables et aide d'autres startups à diminuer leur empreinte écologique.

Ahmed Weslati s'est distingué dans la catégorie « Power'Up » grâce à Bako Motors, une entreprise fondée en 2021 qui fabrique des véhicules électriques solaires adaptés à la micro-mobilité et à la livraison du dernier kilomètre en Afrique. Bako Motors ambitionne de démocratiser le transport durable et de promouvoir la mobilité écoresponsable sur le continent.

Les gagnants bénéficient d'une dotation financière, d'un accompagnement personnalisé et d'une visibilité accrue pour développer leur projet. Cette édition a attiré 649 inscriptions en Tunisie, dont 169 dossiers complets, et permis à 15 finalistes de présenter leur initiative devant un jury local. À l'échelle internationale, le Challenge a comptabilisé 40.000 inscriptions et 14.000 candidatures complètes, réparties sur 32 pays participants.