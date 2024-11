Tunisie: Piscine du Belvédère - Un lieu historique

Rénovée de fond en comble, remise en état et à niveau à tous les points de vue, la piscine municipale du Belvédère est désormais ouverte au public. En attendant de possibles futurs aménagements, elle abritera des manifestations culturelles et artistiques, des cérémonies de mariage et autres activités.

La municipalité de Tunis a invité les personnes et les associations intéressées par les prestations offertes à déposer leurs demandes auprès de la municipalité à La Kasbah ou par lettre postale recommandée.

Mais cette piscine, pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui l'ont oublié, est un lieu... qui a marqué l'histoire de notre pays.

En 1961, alors que la première équipe nationale de Water Polo , conduite par Abdelkader Achour avec Ben Becheur, Hamadi et Ezzedine Achour, Fraj Ben Messaoud, Abdelouahed Ouali (qui était aussi plongeur) et Hédi Ouali, se préparait pour les Jeux de l'Amitié , qui devinrent plus tard les Jeux africains, deux PM firent leur entrée.

Ils s'adressèrent à l'entraîneur, feu Abdelkader Achour. Ce dernier fit signe à feu Hédi Ouali qui était commandant de l'armée, de sortir du bassin.

Les deux PM au garde à vous lui glissèrent quelques mots. Il prit congé de ses camarades et de l'entraîneur, rejoignit les vestiaires et en ressortit en survêtement.

Ses camarades ne devaient plus le revoir. Il avait rejoint Bizerte qui était en proie à une bataille, celle de l'Evacuation.

Le Commandant Hédi Ouali est tombé sur le champ d'honneur. Qu'il repose en paix !

Un heureux hasard a voulu que ses frères d'armes fussent chargés, soixante-trois ans plus tard, de redonner vie à cette piscine.

Cette installation sportive ne mérite-t-elle pas d'être baptisée du nom de ce héros de la nation qui a été un sportif d'élite et un de ses vaillants défenseurs?

A la Municipalité de Tunis de décider.