Tunisie: Passage aux documents biométriques à partir du second semestre 2025

Cinq informations visibles sur la carte d'identité biométrique et un délai de validité de dix ans pour le passeport biométrique

Annoncée l'année dernière pour le premier semestre de 2025, la mise en application du passeport biométrique qui vient d'être reporté au second semestre, soit le mois de juin prochain, a accusé un nouveau retard dont les causes n'ont pas été expliquées au grand public.

Il faut rappeler que la décision de passer à la carte d'identité et au passeport biométriques en Tunisie a été dictée non seulement par l'exigence de la modernité mais aussi par le souci de s'aligner sur de nombreux pays pour qui le passage à la biométrie a permis de renforcer la protection et la sécurité des documents d'identité, rendant, ainsi plus difficile les tentatives de fraude et de falsification par le biais de ce nouveau processus.

Dans une récente déclaration, le porte-parole de la direction de la sûreté nationale a apporté de nouveaux détails sur le passeport biométrique qui sera, dans une première étape, élaboré et réservé au profit des personnes prioritaires, à savoir les citoyens qui voyagent très fréquemment pour des raisons professionnelles ou médicales, les représentants des ministères régaliens ainsi que les enseignants chercheurs et les étudiants avant d'être généralisé progressivement à l'ensemble des détenteurs d'un passeport tunisien.

Le passeport biométrique aura un délai de validité de dix ans réduit à cinq ans pour les citoyens âgés de moins de quinze ans. Il y a lieu de souligner qu'une des conditions sine qua non au renouvellement et à l'obtention d'un passeport biométrique pour les citoyens concernés est d'être détenteur d'une carte d'identité biométrique dont la mise en application est également prévue pour le second semestre de l'année 2025.

Les données à caractère personnel qui seront intégrées dans la puce de ce nouveau document seront automatiquement protégées et sécurisées et ce, conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles.

Dès qu'elle sera généralisée _ cette étape se fera progressivement _ cette nouvelle carte d'identité biométrique, sur laquelle seules cinq informations seront visibles, à savoir le nom et le prénom du détenteur du document, celui de la mère, du père et du grand-père ainsi que sa date de naissance, deviendra obligatoire pour pouvoir effectuer tout acte ou opération administrative (retrait d'argent de la poste, obtention d'un extrait de naissance...).

En attendant, la généralisation des documents biométriques dont les frais d'élaboration seront plus coûteux (il faut compter des frais qui s'élèvent à cent dinars et plus pour l'obtention d'un passeport biométrique et d'une carte d'identité biométrique), le passeport et de la carte d'identité tunisienne resteront encore valides jusqu'à nouvel ordre.