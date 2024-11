Afrique: Cyclisme - Le Tour de Sharjah et le Tour d'Algérie pour débuter la saison 2025

Les choses se mettent en place petit à petit depuis que la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) dispose d'un nouveau comité directeur. Le nouveau président, Michel Mayer, et ses membres, préparent la saison 2025, et le calendrier est en voie de finalisation.

On sait déjà que la sélection nationale élite va très vite reprendre la compétition l'an prochain. Les deux premières échéances sont le Tour de Sharjah - que nos sélectionnés ont découvert en début d'année - prévu du 24 au 28 janvier et le Tour d'Algérie qui aura lieu du 9 au 18 février. «Nous avons reçu une invitation pour le Tour de Sharjah et nous y avons répondu favorablement mais il faut attendre la confirmation de la part des organisateurs. Si les choses se confirment, une sélection de six coureurs fera le déplacement», indique Michel Mayer. Celui-ci ajoute que les coureurs pourraient rester à Dubaï pour ensuite mettre le cap sur Alger pour le Tour d'Algérie. «Mais rien n'est encore confirmé à ce stade», précise-t-il.

Hier, une rencontre a eu lieu avec la MCB, sponsor de la sélection nationale qui a réitéré son engagement envers la FMC en vue de la nouvelle saison. «Cette réunion a été positive. Nous avons pu partager notre vision et la MCB la sienne. Elle souhaite soutenir davantage le vélo sur route et le développement des jeunes. Nous regardons dans la même direction», lance Michel Mayer.

Le nouveau président va voir de près l'état des finances de la FMC en fin de semaine et à partir de là, définira les priorités pour 2025.

«Jean-Philippe Lagane et Jean-Claude Chelin travaillent sur le calendrier 2025 qui sera prêt incessamment. Nous aurons deux courses de préparation avant le Tour de Sharjah. Pour ce qui est du coup d'envoi officiel au niveau local, il aura lieu au mois de mars. Il y aura davantage de courses en circuit parce que certaines routes deviennent de plus en plus dangereuses», indique notre interlocuteur.

Celui-ci attend aussi la nomi- nation du nouveau ministre des Sports. «Nous comptons beaucoup sur le soutien du prochain ministre des Sports parce que les choses deviennent de plus en plus compliquées au niveau financier», dit encore Michel Mayer.

L'homme fort de la petite reine locale fait aussi ressortir que la commission VTT sous la présidence de Mathieu Rivet, travaille de concert avec Jean-Philippe Lagane et Jean-Claude Chelin dans la préparation du calendrier. «J'ai appris que SIS qui a sponsorisé une ligue de trois courses cette année, va peut-être augmenter ce nombre en 2025. On y verra plus clair dans les prochaines semaines», explique-t-il.

D'autre part, concernant le poste de Directeur technique national (DTN), le recrutement d'un remplaçant pour Trevor Court ne se fera pas effectué dans l'immédiat. «Nous avons parlé avec Trevor et il est disposé à accompagner la sélection sur les premières courses de 2025. Nous verrons par la suite pour ce qui est du recrutement d'un nouveau DTN», conclut Michel Mayer.