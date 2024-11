Ile Maurice: Une présélection déjà constituée

La sélection mauricienne de football croisera le fer avec l'équipe de Hong Kong le 19 novembre au Mong Kok Stadium. Un match amical qui aidera surtout le Club M à rester un peu actif et à se remettre en selle après son escapade mitigée dans l'Intercontinental Cup au mois de septembre qui a vu les hommes du sélectionneur Guillaume Moullec rentrer au pays avec un nul (0-0 contre l'Inde) et une défaite face à la Syrie (2-0).

Où en est la préparation des quadricolores dans l'optique de cette joute amicale ? En fait, c'est dans l'ombre que se chapeaute ce déplacement. La Mauritius Football Association (MFA) n'a laissé filtrer aucune information à ce sujet. On apprend toutefois que cela fait environ un mois qu'une présélection a été mise sur pied et s'entraîne de manière régulière. On sait aussi que certains binationaux seront appelés en renfort, tout comme quelques joueurs mauriciens évoluant à l'étranger. Le match contre Hong Kong s'inscrit dans la fenêtre Fifa. La sélection hongkongaise reste sur une victoire contre le Cambodge (3-0).

Le Club M espère se rattraper contre Hong Kong.

Parmi les renforts attendus, Darel Arthée, du SV Unter-Flockenbach, devrait rejoindre les quadricolores. Le milieu offensif joue régulièrement dans son club et sera une valeur ajoutée en attaque. On devrait également s'attendre à voir des éléments tels que Lindsay Rose en défense ou encore Jérémy Villeneuve, virevoltant milieu de terrain qui a toujours donné satisfaction.

%

Pour revenir à cette sortie amicale, elle servira également de plateforme pour se faire une certaine opinion des quadricolores avant leur match contre le Cap-Vert. Ce duel s'inscrit dans le cadre de la 5e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 pour la zone Afrique.

Pour le moment, Maurice est mal engagée dans ces éliminatoires et occupe la 5e position avec quatre points au compteur. Les quadricolores ont jusqu'ici réalisé une victoire, un match nul et deux défaites. C'est le Cameroun qui trône en tête avec huit points au tableau. L'Eswatini occupe le dernier rang avec toujours aucun point obtenu. Le Cap-Vert a toujours été régulier sur la scène continentale, et son match contre les quadricolores est prévu pour le 17 mars.

Le Club M devra élever son niveau de jeu s'il veut renouer avec le succès.

Quant à Guillaume Moullec, on attend toujours de connaître son plan de travail pour le Club M. Il n'a toujours pas été présenté à la presse - et ne semble pas vraiment être intéressé à rencontrer les médias d'ailleurs. Il n'a pas rencontré l'ex-ministre des Sports, Stephan Toussaint non plus. Il a tout de même trouvé du temps pour se confier dans le quotidien français Ouest-France au mois de juin. Il a notamment parlé du niveau du football local, des structures, mais aussi de la culture et du temps qu'il fait...

En face, c'est l'Anglais Ashley Westwood qui dirige l'équipe nationale de Hong Kong. Il a pris ses fonctions en août 2024 et a concocté une pré-liste consti- tuée de 52 joueurs. Hong Kong affrontera les Philippines le 14 novembre avant d'accueillir le Club M.