Sénégal: Mabouba Diagne promet de défendre la recherche agricole

Dakar — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a promis lundi, à Dakar, de défendre la recherche agricole auprès des pouvoirs publics ainsi que des partenaires stratégiques, afin de relever le défi de la souveraineté alimentaire au Sénégal.

"Je suis conscient que la recherche requiert beaucoup d'investissement, mais je serai encore votre interprète auprès du chef de l'État, du Premier ministre et du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Je serai aussi votre allié pour réussir ce chalenge qui peut sembler difficile, mais bel et bien réalisable", a-t-il déclaré.

Mabouba Diagne présidait l'ouverture du Forum des 50 ans de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), organisé sur le thème : "Enjeux de la recherche agricole pour un développement économique et social durable".

Des chercheurs, universitaires, des décideurs, partenaires stratégiques, des acteurs des filières agricoles, des représentants des communautés locales et des organisations de producteurs prennent part à cette rencontre qui se poursuit jusqu'à mercredi. Ils vont discuter des acquis de l'ISRA et co-construire l'avenir de la recherche agricole et du développement durable.

"Vos recherches impactent la vie des Sénégalais. Vous êtes au coeur de tous les ménages sénégalais. Si vous échouez, je ne le souhaite pas, nous échouerons dans notre engagement d'arriver à une souveraineté alimentaire. Tous les partenaires techniques et financiers veulent nous accompagner, il est temps qu'on se mette au travail, en mettant les compétences à la place qu'il faut", a souligné le ministre de l'Agriculture.

%

Mabouba Diagne a exhorté l'Institut sénégalais de recherches agricoles à travailler en "parfaite synergie" avec le secteur privé, en l'invitant à investir dans la recherche agricole. Il a promis de mettre la recherche agricole au centre de la stratégie de son ministère.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a demandé aussi aux acteurs du secteur agricole, notamment les chercheurs, à s'inspirer des progrès réalisés par certains pays africains et à s'appuyer sur la coopération Sud-Sud pour réussir le pari de la souveraineté alimentaire.

"Regardez les progrès réalisés par l'Égypte, surtout sur la production de blé, de maïs, des fruits et légumes ces dix, quinze dernières années. Allons aussi prendre exemple auprès de l'Afrique du Sud qui a des variétés agricoles de qualité. Regardez la qualité de la viande produite au Botswana, en Namibie. Nos chercheurs doivent accélérer cette collaboration Sud-Sud", a-t-il recommandé.

Selon un dossier de presse, depuis sa création en 1974, l'Institut sénégalais de recherches agricoles s'est affirmé comme un acteur central du développement agricole au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.

La même source relève qu"'après 50 ans de recherches, d'innovations et de collaboration, l'ISRA a contribué à la souveraineté alimentaire, à l'amélioration des pratiques agricoles et à la résilience des systèmes agro-sylvopastoraux et halieutiques".

"L'ISRA a également renforcé ses partenariats avec des acteurs nationaux et internationaux pour promouvoir l'innovation, l'adaptation au changement climatique et le développement rural", souligne le document.

Il ajoute que ce forum sera l'occasion de célébrer ce demi-siècle de "contributions remarquables" tout en ouvrant des perspectives pour relever les défis futurs.