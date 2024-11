Madagascar: Basket/Alley Hoop 3x3 - Confirmation des cadors des Ankoay

Chez les élites, de belles bagarres ont animé le Palais des Sports à l'occasion de l'Alley-Hoop. La sélection des Ankoay promet.

C'était la compétition attendue par les férus du basket 3x3. Alley-Hoop a permis à 107 équipes de partager leurs joutes dans une ambiance festive et sportive pendant deux jours au Palais des Sports de Mahamasina. La catégorie élite réservée aux joueurs licenciés a tenu toutes ses promesses. Les matchs étaient intenses avec une belle bagarre entre les joueurs et joueuses confirmés.

Dans la catégorie élite masculine, la victoire est remportée par l'équipe d'Ankoay I emmenée par Elly par 21 à 15 contre Ankoay III de la bande à Arnol. Chez les dames, au terme d'une finale serrée et âprement disputée, l'équipe de la troupe à Chine de l'Ankoay s'est imposée de justesse par 16 à 15 face à Ankoay II de Christiane et compagnies. Chez les U23, double victoire des Ankoay également.

Chez les hommes, la bande à Mario a gagné par 20 à 12 contre CTMC et la troupe à Maya a battu Family par 17 à 7. En U17 filles, les 4 Fantastiques ont remporté la victoire par 15 à 2 contre Pintade. Chez les garçons, Tama Land a pris le dessus sur l'ASSM par 15 à 11. Avec la tenue de la Coupe d'Afrique des nations 3X3 à Antananarivo du 29 novembre au 1er décembre. Le regroupement des joueurs et joueuses présélectionnés se poursuit après Alley-Hoop. Ils sont six dames et six hommes à suivre le regroupement. Deux éléments chez les hommes et les dames ne seront pas retenus pour la joute continentale.