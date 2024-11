Madagascar: Trail de Rodrigues - Mamie Andrianirina termine troisième

Le numéro un du trail malgache, Rivosoa Hobilalaina Andrianirina alias Mamie, a entamé sa septième sortie du trail international ce dimanche, à l'occasion de la 15e édition du Trail de Rodrigues. Il a complété le podium.

Fidèle à son accueil du trophée, le coureur d'Itasy a complété l'épreuve reine de 52 km et 2 100 m D+ en 5 heures et 22 minutes. Dès le départ, trois hommes se sont démarqués : Simon Desvaux, Mamie Andrianirina et le héros de la Diagonale des Fous, Mathieu Blanchard. Au passage au premier ravitaillement, puis au second à Port Mathurin, les trois coureurs étaient inséparables à l'entrée de la seconde moitié de la course, plus rythmée. Après le 25e km, Mamie a été le premier à lâcher prise et n'a plus revu ses coéquipiers du matin avant l'arrivée.

« Après avoir parcouru 33 km, la journée est devenue très chaude, puis encore plus chaude. Cela m'a causé un petit souci. C'est vraiment différent de ce que j'ai vécu à Madagascar, d'autant plus que la pression est très forte », a expliqué Mamie. Un mano à mano s'est installé entre les deux leaders : Simon Desvaux, qui connaît le parcours comme sa poche, et Mathieu Blanchard, dans sa foulée. Dans les deux derniers kilomètres, le vainqueur de la Diagonale des Fous a légèrement accéléré, décrochant le Mauricien pour s'offrir un second succès sur l'île rodriguaise.

Cette journée, très animée, a tenu toutes ses promesses avec plus de 1200 trailers locaux, régionaux et internationaux, dans le paysage rodriguais. Pour Mamie, c'est toujours un plaisir d'être invité encore en tant qu'élite à cette course. Mamie est toujours en pleine forme, même après avoir participé au Grand Raid il y a quelques jours. Il venait juste de récupérer ses chaussures au pays, et aujourd'hui, il va s'envoler pour La Réunion pour participer à un relais marathon de 42 km à Saint-Benoît, sa huitième course à l'extérieur depuis le début de la saison.