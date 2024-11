Madagascar: Ambohimiandra - Deux motards coincés sous un véhicule 4x4

Dimanche soir, vers 20 heures, un grave accident de circulation s'est produit dans le quartier d'Ambohimiandra. Un scooter à double montée, circulant à vive allure, a terminé sa course sous un véhicule tout-terrain Hyundai qui arrivait en sens inverse. En tentant de dépasser un autre véhicule, le motard n'a pas réussi à éviter le 4x4 et l'impact a été inévitable. Les deux passagers de la moto se sont retrouvés coincés sous le véhicule : l'un d'eux était bloqué entre la moto et le 4x4, tandis que l'autre a été projeté directement sous le véhicule.

Rapidement, des riverains se sont précipités pour porter secours aux victimes, tentant de les dégager. L'opération a duré plusieurs heures et a nécessité l'intervention de secouristes professionnels. Finalement, les deux motards ont été extraits avec des fractures et diverses blessures avant d'être transférés en urgence à l'hôpital HJRA pour des soins intensifs.

D'après les témoins présents sur les lieux, la moto circulait à grande vitesse et ses phares étaient défaillants, ce qui a peut-être contribué à l'accident en réduisant sa visibilité. De son côté, le conducteur du 4x4 maintenait une vitesse régulière et n'a pas pu apercevoir la moto à temps. Heureusement, l'accident n'a pas provoqué de dégâts plus graves pour d'autres usagers de la route.

Les forces de l'ordre, arrivées sur place peu après l'accident, ont sécurisé la zone et ouvert une enquête pour en déterminer les circonstances exactes.

L'accident d'Ambohimiandra met en lumière des problématiques récurrentes liées à l'imprudence des motards. Vitesse excessive, défauts techniques des véhicules, consommation d'alcool, non-respect du code de la route et manque de concentration constituent les principales causes d'accidents impliquant des deux-roues. La modification de la puissance des moteurs et l'augmentation des courses illégales sur les routes urbaines et périurbaines en sont également des facteurs aggravants.

Selon les statistiques de la direction générale de la sécurité routière, l'imprudence des conducteurs est à l'origine de 40,65 % des accidents de la circulation à Madagascar, soit 161 cas recensés. L'excès de vitesse représente 21,21 % (84 cas), tandis que l'imprudence spécifique des motards atteint 9,34 % (37 cas), dont plus de 95 % impliquent des scooters. En 2022, deux accidents mortels de motos de moyenne et grosse cylindrée ont également été signalés à Antananarivo.

Ces chiffres montrent l'urgence de renforcer la sensibilisation des usagers, en particulier des conducteurs de deux-roues, sur la nécessité de respecter les règles de sécurité pour éviter de tels drames sur les routes.