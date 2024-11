Gabon: 'Appel à l'Unité de tous les Gabonais pour voter Oui à la nouvelle Constitution' de Patrice Tonda

Depuis plusieurs années, en parcourant notre beau pays, nous enregistrions les plaintes et les doléances de bon nombre de nos compatriotes. Ils reprochaient aux hommes politiques de ne pas suffisamment se préoccuper du bien-être des Gabonaises et des Gabonais.

Les Gabonais ont trop souffert des petites luttes politiciennes qui souvent, masquent et relèguent au second plan l'exécution des actions ordonnées en leur faveur par le Chef de l'Etat.

Ils avaient bien raison de s'exprimer ainsi, chose qui aurait dû amener les responsables à sentir la montée du mécontentement face aux frustrations, et mettre en place des actions correctives, plutôt que de miser sur le passage en force.

Face à cette inertie, est arrivé le jour où notre beau pays avait failli basculer dans la violence, au sortir de la dernière élection présidentielle.

Fort heureusement, le 30 août 2023, nos Forces de Défense avaient compris la situation, et s'étaient interposées entre les deux camps, déclenchant l'Acte salvateur de Libération qui leur permit de choisir comme Leader le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les Gabonais étaient sortis dans la rue pour exprimer leur joie. Aujourd'hui, environ un an plus tard, un travail vaste et exceptionnel a été accompli par le Comité pour la Transition et la Restitution des Institutions (CTRI).

En tête de ce travail, le Président de la Transition lançait la révision du texte fondamental qu'est la Constitution de la République gabonaise.

Après de longs mois de travail de groupes divers et variés au sein desquels se sont retrouvées toutes les composantes de la Nation gabonaise, la Nouvelle Constitution est prête. Elle prend en compte les avis de tous les participants, qu'elle concentre dans un document consensuel final.

Nous devons ici souligner la sagesse, la patience et la persévérance dont a fait preuve le Président Oligui Nguema, qui a laissé aux nombreux participants le temps de travailler en toute sérénité.

Soutenons ainsi notre Président Brice Clotaire Oligui Nguema et donnons lui la force d'agir le plus vite possible, pour qu'il puisse poursuivre tout les travaux qu'il a déjà commencés, et en lancer beaucoup d'autres encore, pour notre bien à tous.

En toute modestie, je suis connu pour être quelqu'un de pas bavard, droit, pragmatique et soucieux du bonheur de ceux qui m'entourent. Partout où je suis passé, en général, tous ceux dont j'avais la responsabilité savent que j'ai toujours milité pour leur épanouissement.

Que ce soit au sein de la COMUF à Mounana, au Sénégal, à Genève ou à Libreville dans les départements ministériels, à Gabon Telecom et au Sénat , j'ai toujours eu la confiance des compatriotes avec lesquels je travaillais.

Aujourd'hui, face à la chance que nous avons de pouvoir changer nos méthodes de travail et nos mentalités, je lance très humblement un grand cri les rassurant des avantages de voter en ce qui concerne le référendum.

Comme beaucoup de compatriotes, depuis le 30 août 2023 je suis avec grande attention le travail du Président de la transition. J'analyse sa vision et j'ai pu comprendre qu'il veut le bien du Gabon actuel et futur.

Au vu de tout ce qui précède, je lance un appel à tous nos patriotes gabonais, aux jeunes, aux aînés, aux femmes et aux hommes de bonne volonté, pour que nous votions tous, comme un seul homme, pour que nous permettions au Chef de l'Etat et au gouvernement de la République de continuer l'action salutaire qu'ils ont bien commencé, et ce le plus vite possible.

À notre jeunesse, aux hommes et femmes responsables, aux personnes de ma génération et à nos les aînés en général, à mes collaborateurs de COMUF, à mes collaborateurs et enfants du Sénégal et Genève aujourd'hui pour beaucoup cadres dans la haute administration Gabonaise, mes collaborateurs des départements ministériels dans lesquels je suis passé, de Gabon Telecom et du Sénat,

J'appelle aussi ma famille de l'Ogooué-Lolo en général et de Mulundu en particulier, ma famille gabonaise des 9 provinces et de la diaspora, à voter massivement au référendum, pour un Gabon prospère .