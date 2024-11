Congo-Kinshasa: Santé - Lancement du 12e congrès international de l'Afmed

Placés sur le thème "Éthiques et déontologie des professions de santé, droit des patients, les travaux du 12e congrès international de l'Association des anciens de la faculté de médecine (Afmed) ont été ouverts le 4 novembre par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba.

Ce Forum qui met en présence des experts, des professionnels de la santé et des acteurs-clés du secteur est un haut lieu du savoir en termes d'échange d'expériences entre les participants et de réflexion sur les stratégies à mettre en oeuvre pour refonder le système sanitaire en République démocratique du Congo (RDC). Dans son discours inaugural, le ministre de la Santé a déclaré que le système de santé congolais, longtemps basé sur un modèle distributif, nécessite une refondation complète.

De ce fait, Dr Roger Kamba a annoncé le passage vers un modèle contributif qui permettra à chaque citoyen de participer à l'accès aux soins de santé. Cela inclut la mise en place d'une assurance maladie obligatoire pour tous les Congolais, garantissant ainsi une couverture élargie et pérenne. Ce modèle, a-t-il renchéri, permettra l'accès aux prestations de soins pour les personnes vulnérables, comme c'est le cas actuellement avec la gratuité de la maternité, dont le programme s'élargit aux provinces du Kongo Central, Tshopo, Kasai Oriental, Sankuru et Équateur, en plus des 11 provinces déjà couvertes.

Le numéro 1 de la santé a tenu à préciser que le gouvernement travaille sur un paquet de bases pour prendre en charge d'autres problèmes majeurs liés aux maladies infectieuses, dont souffrent de nombreux enfants de moins de 5 ans. Cela, après avoir évoqué les défis auxquels le pays est confronté, tels que l'accès inégal aux soins et les insuffisances dans les infrastructures sanitaires.

Pour le Dr Roger Kamba, il est nécessaire d'investir dans le secteur de la santé afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels de santé, tout en rappelant l'importance de l'hygiène et des services publics permanents. « Il est impératif que les hôpitaux soient correctement équipés et que les soins soient accessibles à tous, surtout aux populations vulnérables. Nous devons nous battre pour un budget de la santé qui reflète cette vision », a-t-il insisté tout en soulignant l'importance de la collaboration entre les professionnels de santé et les acteurs du secteur pour construire un système de santé efficace, durable et inclusif.

Hommage au Pr Isaac Faustin Muteta

Prenant la parole à l'ouverture de cette rencontre des professionnels de santé, Nicole Muteta, la fille du Dr Isaac Faustin Muteta, a exprimé son profond respect et son admiration pour son père, soulignant son engagement envers la médecine et son dévouement à la cause de la santé pour tous. Elle a mis en avant les valeurs de compassion, d'intégrité et d'humanité qu'il a transmises, qui continuent d'inspirer sa propre carrière dans le domaine de la santé.

Son discours a réaffirmé l'importance de l'accès équitable aux soins, un principe qu'elle s'efforce de promouvoir à travers son travail au sein de la coordination de la couverture santé universelle. Le congrès de cette année mettra en lumière les meilleures pratiques en matière d'éthique et de déontologie, tout en abordant les droits des patients dans le cadre d'un système de santé en transformation.